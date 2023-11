Mario-Hit für 19,99€: Günstiger als im Amazon Black Friday Sale gab es dieses Switch-Spiel noch nie

Mario-Fans sollten sich das aktuelle Schnäppchen im Amazon Black Friday Sale nicht entgehen lassen.

Im Amazon Black Friday gibt es jetzt ein echtes Schnäppchen für Mario-Fans: Mario + Rabbids: Sparks of Hope könnt ihr gerade für nur 19,99€ abstauben. Günstiger gab es das Exklusivspiel für Nintendo Switch laut Vergleichsplattformen bislang noch nie. Zu diesem Preis ist der Taktik-Hit sein Muss für alle, die auf anspruchsvolle rundenbasierte Gefechte oder einfach nur auf die bunte Welt der Mario-Spiele stehen.

Das Angebot dürfte noch bis zum Cyber Monday am 27. November laufen, falls es nicht vorher ausverkauft ist. Ihr findet es übrigens auch bei MediaMarkt und bei Saturn.

Was bietet Mario + Rabbids: Sparks of Hope?

Sparks of Hope ist der Nachfolger des gefeierten Taktik-Hits Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Wie dort treten auch hier Mario und seine Freunde zusammen mit den Rabbids aus dem Hause Ubisoft in spannenden rundenbasierten Gefechten an, die an Spiele wie XCOM oder auch Baldur’s Gate 3 erinnern. All eure Charaktere haben Spezialfähigkeiten, die ihr klug ausnutzen und sogar miteinander kombinieren müsst, um den Sieg zu erringen.

Neu im Vergleich zum Vorgänger ist das Fortschrittssystem mit komplexen Skilltrees, durch die ihr eure Figuren an euren Spielstil anpassen könnt. Außerdem müsst ihr euch diesmal nicht um die Rettung des Pilzkönigreichs kümmern, sondern den Sparks zu Hilfe eilen. Dabei handelt es sich um niedliche, sternenförmige Wesen, die euch sogar im Kampf unterstützen können.

