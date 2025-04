Mario-Hit für 13,99€ im Angebot: Exklusives Switch-Spiel jetzt zum absoluten Spitzenpreis sichern!

Jetzt könnt ihr euch ein Mario-Spiel für Switch zum Top-Preis von 13,99€ sichern. Es dürfte allerdings nicht allzu lange dauern, bis das Angebot ausverkauft ist.

Gerade könnt ihr euch ein exklusives Switch-Spiel zum absoluten Schnäppchenpreis sichern. Durch den Oster-Sale bei Otto gibt es nämlich gerade Mario + Rabbids: Sparks of Hope im Sonderangebot, ihr zahlt deshalb nur noch schlappe 13,99€ für den bunten Taktik-Hit. Dieser Link hier bringt euch direkt zum Deal:

Neben der Standard-Version könnt ihr euch übrigens auch Mario + Rabbids: Sparks of Hope Gold Edition im Angebot schnappen. Außerdem gibt es bei Otto gerade noch eine ganze Reihe weiterer Switch-Spiele im Angebot, was auch deshalb interessant ist, weil ihr euch mit Otto Up die Versandkosten sparen könnt, wenn der Bestellwert 59,95€ übersteigt. Hier eine kleine Auswahl an Switch-Deals:

Denkt bitte daran: Auch wenn der Sale wohl noch bis Ostern laufen wird, könnten die Spiele schon sehr viel früher ausverkauft sein. In der Regel sind derart günstige Switch-Angebote bei Otto jedenfalls nicht allzu lange verfügbar.

Abenteuer auf fremden Planeten: Das bietet der günstige Mario-Hit für Switch

10:14 Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Test-Video zum Switch-Taktikspiel

In Mario + Rabbids: Sparks of Hope vereinen Mario und seine Freunde ihre Kräfte erneut mit den Rabbids aus dem Hause Ubisoft. Diesmal geht es allerdings nicht um die Rettung des Pilzkönigreichs. Stattdessen macht sich das Team auf zu einer Reise quer durch die Galaxie, um den niedlichen Sparks zu helfen. Die sternenförmigen Wesen unterstützen uns auch im Kampf.

Wie sein Vorgänger Mario + Rabbids: Kingdom Battle ist auch Sparks of Hope ein zwar nicht schweres, aber durchaus anspruchsvolles Rundentaktikspiel im XCOM-Stil. Ihr zieht also stets mit einer kleinen Gruppe ins Gefecht, müsst Deckungsmöglichkeiten ausnutzen und die Spezialfähigkeiten eurer Teammitglieder geschickt einsetzen. Wenn ihr euch klug anstellt, könnt ihr sogar Attacken von zwei Charakteren kombinieren, um besonders effektive Angriffe zu starten.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Auf den bunten Planeten, die wir auf unserer Reise besuchen, gibt es eine Menge zu entdecken.

Anders als im ersten Teil gibt es diesmal in den Kämpfen keine schachbrettartigen Felder mehr, stattdessen könnt ihr eure Figuren frei bewegen. Außerdem gibt es jetzt ein komplexes Fortschrittssystem: Jeder einzelne eurer Charaktere hat nun seinen eigenen Skilltree, durch den ihr die Fähigkeiten an eure eigenen Vorlieben anpassen könnt.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope bietet allerdings noch sehr viel mehr als nur Kämpfe. Auf eurer Reise erforscht ihr bunte und abwechslungsreiche Planeten, die voller Geheimnisse und verborgener Schätze stecken. Neben den Rundengefechten warten hier auch Rätsel und verschiedene Minispiele auf euch.