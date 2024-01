Mario-Hit + Pro Controller im Angebot: Jetzt eines der besten Switch-Spiele aus 2023 im Bundle schnappen

Bei Otto gibt's jetzt ein günstiges Bundle mit Super Mario Bros. Wonder und dem Nintendo Switch Pro Controller.

Mit Super Mario Bros. Wonder könnt ihr euch jetzt einen der größten Switch-Exklusivhits 2023 in einem günstigen Bundle mit dem Nintendo Switch Pro Controller sichern. Otto verlangt gerade für beides zusammen nur noch 99,99€. Im Vergleich zur UVP der einzelnen Artikel spart ihr somit rund 30€. Hier findet ihr den Deal:

Für vergleichsweise preisstabile Nintendo-Produkte sind 30€ ein stattlicher Rabatt. Laut Vergleichsplattformen zahlt ihr jedenfalls selbst dann, wenn ihr das Spiel und den Controller einzeln beim jeweils günstigsten Händler kauft, insgesamt deutlich mehr als für das Bundle bei Otto.

Bei dem Deal handelt es sich übrigens um ein Angebot der Woche, das in der Theorie noch bis zum 30. Januar laufen sollte. In der Praxis ändert Otto die Preise seiner Angebote der Woche aber auch gerne mal nachträglich noch, ihr solltet euch also nicht darauf verlassen.

Wie gut ist Super Mario Bros. Wonder?

12:57 Super Mario Bros. Wonder - Test-Video zum besten 2D-Jump&Run des Jahres

Eines der besten Switch-Spiele: Der Kauf von Super Mario Bros. Wonder lohnt sich auf jeden Fall, schließlich handelt es sich nach Zelda: Tears of the Kingdom um den größten Switch-Hit 2023 und um den besten traditionellen Mario-Platformer seit vielen Jahren, wenn nicht gar überhaupt. Nicht umsonst liegt der internationale Wertungsdurchschnitt laut OpenCritic bei stolzen 91 Punkten. Im GamePro-Test haben wir sogar noch einen Punkt mehr vergeben:

Spektakuläre Wunder: Super Mario Bros Wonder setzt nicht nur auf die alten Stärken wie hervorragendes Leveldesign, präzise Steuerung, knuffige Charaktere und ebenso bunte wie fantasievolle Welten. Das 2D-Jump&Run bietet auch viele neue Ideen. Die spektakulärste ist sicherlich die Wunderblume, die die seltsamsten Auswirkungen haben und beispielsweise die Welt buchstäblich auf den Kopf stellen oder euch gleich ins All befördern kann.

Vom Elefant bis zum Bohrerpilz: Außerdem gibt es eine ganze Reihe neuer Power-Ups und Fähigkeiten. So gibt es beispielsweise eine Frucht, die euch in einen Elefanten verwandelt, wodurch ihr übermenschliche Stärke bekommt und mit eurem Rüssel Wasser aufsaugen könnt. Durch den Bohrerpilz könnt ihr euch hingegen durch den Boden oder die Decke graben. So werden völlig neue spielerische Möglichkeiten eröffnet.

