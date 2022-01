Mario Kart 10-Leak könnte schon Crossover-Elemente und Charaktere verraten

Um ein neues Mario Kart häufen sich aktuell die Gerüchte. Angeblich soll der nächste Teil nach Mario Kart 8 Deluxe gar nicht Mario Kart 9 heißen, sondern stattdessen Mario Kart 10 oder den Untertitel Crossroads tragen. Das behaupten zumindest verschiedene Leaks. Zu denen gesellt sich jetzt ein neuer, der bereits Hinweise darauf enthalten könnte, welche Nintendo-Marken dieses Mal mit von der Partie sein sollen (und welche Marken, die nicht nur von Nintendo selbst stammen!).

Neuer Leak: Mario Kart 10/Crossroads verzichtet angeblich auf Münzen und zwei Item-Slots

Darum geht's: Mario Kart 8 Deluxe könnte demnächst einen Nachfolger bekommen, immerhin feiert das Franchise 2022 sein dreißigjähriges Jubiläum. Vor Kurzem machte erst das Gerücht die Runde, dass der nächste Teil Mario Kart 10 oder Mario Kart Crossroads heißen könnte. Zusätzlich hieß es, dass ein noch stärkerer Fokus darauf liegen soll, die vielen verschiedenen Nintendo-Marken zu vereinen:

Neuer Leak nennt Namen: In genau dasselbe Horn stößt jetzt der nächste Leak aus derselben Quelle. Wieder sind es die Menschen hinter dem Twitter-Account LeakyPandy, die vermeintliche Infos zum nächsten Mario Kart in die Welt hinaus posaunen. Dabei gehen sie dieses Mal deutlich mehr ins Detail und verraten zum Beispiel schon die ersten Spielereihen, mit denen es ein Crossover in Mario Kart 10 geben könnte.

Mögliche Crossover: Neben Mario, Luigi und den anderen üblichen Verdächtigen werden auch noch Advance Wars, Animal Crossing, ARMS, Balloon Fight, F-Zero, Kid Icarus, Splatoon und Zelda genannt. Das wirkt nur teilweise überraschend, viele dieser Franchises waren auch schon in Mario Kart 8 (Deluxe) vertreten.

Zusätzlich wird ein Crossover mit Ubisofts Rabbids in Aussicht gestellt, was gut zu Spielen wie Mario + Rabbids Kingdom Battle passen würde. Neben Charakteren und Rennstrecken könnten sich die Crossover-Elemente auch bis auf die Items erstrecken.

Größere Gameplay-Veränderungen geplant? Zusätzlich zu den Überschneidungen mit anderen Nintendo-Spielen könnte Mario Kart 10 aber auch noch einige andere, grundlegendere Veränderungen einführen. Laut LeakyPandy verabschiedet sich das nächste Mario Kart von den Münzen und dem zweiten Item-Slot. Stattdessen könnte es große und kleine Item-Boxen geben.

In kleinen Item-Boxen gibt es nur einzelne Panzer, eine Banane oder zum Beispiel einen Pilz. In den größeren Item-Boxen könnten dann die Dreier-Ausgaben der roten Panzer, ein Stern oder noch wertvollere Dinge wie ein Blitz oder ein blauer Panzer oder ähnliches sein. Außerdem soll ein kleines Item upgegradet werden können, wenn wir nochmal durch eine Box fahren.

Aber Vorsicht! Ihr solltet euch wie bei allen Leaks lieber nicht zu früh freuen – oder ärgern. Nichts von alledem muss im Spiel auf uns zukommen, aktuell wissen wir noch nicht einmal, ob Mario Kart 10 überhaupt in Arbeit ist. Wobei das angesichts des Jubiläums durchaus wahrscheinlich klingt. Einem anderen Leak zufolge soll dieses Jahr sowieso jede Menge los sein und uns eines der besten Spiele-Lineups seit Langem erwarten.

Wie klingen diese Ideen für euch? Was wünscht ihr euch vom nächsten Mario Kart?