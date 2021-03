Mario Kart 8 Deluxe-Streamer probieren sich gerade an kurioser Panzer-Herausforderung

Die Schildkrötenpanzer in Mario Kart-Spielen sind ebenso beliebt wie verhasst, schließlich sorgen sie dafür, die Konkurrenz teils zielsuchend über den Haufen zu ballern. Eine besonders fiese Variante ist der blaue Panzer, der unter anderem in Mario Kart 8 Deluxe vertreten ist.

Dieses Item sucht sich nämlich unaufhaltsam den aktuell führenden Fahrer oder Fahrerin und stiehlt ihr dann bei einer Detonation wertvolle Sekunden, was dann anderen Fahrern die Gelegenheit geben kann , vorbeizuziehen. Nur Teilnehmer*innen auf den hinteren Rängen bekommen das Item und unter anderem dieser Umstand hat dafür gesorgt, dass es aktuell eine kuriose Challenge mit diesem Panzer gibt.

Friendly Fire mal anders

Die Herausforderung, der sich aktuell zahlreiche Twitch-Streamer*innen in Mario Kart 8 Deluxe stellen, heißt "Blue Yourself" und bedeutet nichts weiter, als sich selbst mit einem blauen Panzer abzuschießen. Und das ist gar nicht so leicht, eben aus dem oben genannten Grund. Streamer Skilloz hat es auf der 200 ccm-Stufe in höchst beeindruckender Weise geschafft, in gerade einmal 37 Sekunden.

Seine erfolgreiche Blue Yourself-Challenge könnt ihr euch hier anschauen:

Link zum YouTube-Inhalt

Nicht der erste kuriose Mario Kart-Stunt

Erst vor ein paar Wochen hatte ein anderer Mario Kart-Spieler im Ableger für die Wii einen Stunt auf der Rainbow Road-Strecke geschafft, der bislang nur KI-Fahrern gelungen war und damit ebenfalls einen Rekord aufgestellt.

Mario Kart 8 Deluxe erschien im Mai 2017 und gehört zu den erfolgreichsten Spielen für die Nintendo Switch. Nicht ohne Grund, denn für viele ist der Umfangsgigant der beste Serienteil der beliebten Fun Racer-Serie. Auch wir waren damals im Test zu Mario Kart 8 Deluxe begeistert und drehen auch heute noch regelmäßig unsere Runden auf den Parcours des Spiels.

Habt ihr euch auch schonmal selbst mit einem (blauen) Panzer abgeschossen?