Mario Kart 8 Deluxe-DLC: Welle 5 ist live – Alles zu den neuen Strecken, Fahrern und mehr

Alle Infos zur 5. Welle des Mario Kart 8 Deluxe-Streckenpass.

Pünktlich um 2:00 Uhr deutscher Zeit in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist die 5. Welle des Booster-Streckenpass von Mario Kart 8 Deluxe an den Start gegangen. Damit ihr bestens im Bilde seid, was euch im DLC alles erwartet, fassen wir hier nochmal kompakt alle Infos zusammen.

Release der 5. Welle: 12. Juli 2023, um 02:00 Uhr deutscher Zeit

12. Juli 2023, um 02:00 Uhr deutscher Zeit Preis des Streckenpass: 24,99 Euro (auch im Switch Online-Erweiterungspass enthalten)

Alle neuen Strecken der 5. Welle

Insgesamt bekommt ihr durch die 5. Welle acht neue Strecken, die auf zwei Cups verteilt sind:

Feder-Cup

Athen auf Abwegen (Mario Kart Tour)

Daisys Dampfer (Mario Kart Double Dash)

Vancouver-Wildpfad (Mario Kart Tour)

Bad-Parcours (Neu)

Doppelkirschen-Cup

Los-Angeles-Strandpartie (Mario Kart Tour)

Sonnenuntergangs-Wüste (Mario Kart Super Circuit)

Koopa-Kap (Mario Kart Wii)

Mondblickstraße (Mario Kart Wii)

Den Trailer zur 5. Welle könnt ihr euch hier anschauen:

1:02 Mario Kart 8 Deluxe zeigt im Trailer, was DLC-Welle 5 vom Booster-Streckenpass zu bieten hat

Alle neuen Fahrer der 5. Welle

Gab es mit Birdo aus Welle 4 erstmals eine neue Fahrerin seit acht Jahren, kommen durch die fünfte Welle gleich drei neue Fahrer ins Spiel.

Mutant-Piranha

Viele jüngere Mario Kart-Fans werden die zu groß geratene Piranha-Pflanze voraussichtlich nicht mehr kennen. Aber auf dem GameCube erfreute er sich dank Auftritten in Super Mario Sunshine und Mario Kart Double Dash großer Beliebtheit. Falls ihr also auf der Suche nach einem schweren Fahrer seid, dann könnte Mutant-Piranha die richtige Wahl sein.

Kamek

Der Gehilfe Bowsers ist spätestens seit dem Mario Bros.-Film in aller Munde und feiert mit dem DLC sein Debüt in einem Konsolen-Mario Kart (zuvor nur in Tour verfügbar).

Wiggler

Die Raupe aus dem Mario-Universum fährt nach Mario Kart 7 endlich auch bei Mario Kart 8 mit. Wie auch in den Jump 'n' Runs, ist Wiggler beim Fahren sehr temperamentvoll. Wird sie mal von etwas getroffen, dann fängt sie sofort eine Wuttirade an.

Wollt ihr euch über den Booster-Streckenpass zu Mario Kart 8 Deluxe für Nintendo Switch genauer informieren, schaut gerne in den Test von Kollege Tobi oder hier:

Mehr zum Thema Alle Infos zum Booster-Pass in der Übersicht von Tobias Veltin

Wann erscheint die 6. Welle vom Booster-Streckenpass?

Ein genaues Datum gibt es bislang noch nicht – falls, werden wir euch sofort darüber informieren – fest steht aber, dass noch bis Jahresende weitere acht Strecken ihren Weg ins Spiel finden und so den DLC für Mario Kart 8 Deluxe komplettieren.

Habt ihr noch Fragen zum Booster-Streckenpass, schreibt sie uns einfach in die Kommentare und habt ansonsten viel Spaß mit den neuen Strecken und Fahrern.