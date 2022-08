Mario Kart 8 Deluxe: DLC-Strecken schön und gut, aber ich möchte auch neue Fahrer

Ich werde nicht müde zu betonen, wie viel Spaß mir Mario Kart 8 Deluxe auch über 5 Jahre nach seinem Release noch macht. Das hängt zum einen mit der famosen Spielbarkeit zusammen, und zum anderen ist auch der kostenpflichtige Booster-Streckenpass ein Grund dafür. Satte 48 neue Kurse fügt Nintendo dem Fun-Racer bis Ende 2023 hinzu, gerade erst ist die zweite DLC-Welle erschienen.

Und auch im neuen Rüben-Cup flitze ich mit Begeisterung über Kurse wie den New York Speedway oder durch die Kalimari-Wüste, mit der ich noch wohlige Nostalgiegefühle aus der N64-Zeit verbinde. An toll designten und vor allem abwechslungsreichen Kursen mangelt es Mario Kart 8 Deluxe wahrlich nicht. Bei den Charakteren sehe ich allerdings noch Luft nach oben.

Tobias Veltin Tobias Veltin ist seit 2009 Redakteur bei der GamePro. Seine Lieblings-Genres sind Shooter und Rennspiele und auch abseits von Videogames sind Spiele seine große Leidenschaft. Er liebt Fußball und Billard und erweitert stetig seine Brettspielsammlung. Mit der gleichnamigen Biermarke hat er übrigens nichts zu tun. Leider.

42 Fahrer sind mir nicht genug

Denn auf der Fahrerseite hat sich anders als bei den Strecken seit dem Release des Spiels nichts getan. Immer noch stehen insgesamt 42 Charaktere zur Wahl, über einen Mangel kann man sich also eigentlich nicht beschweren. Trotzdem finde ich, dass sich nach wie vor hauptsächlich Charaktere aus dem Mario-Universum tummeln. Denn die Barriere zu anderen Nintendo-Marken wurde längst aufgebrochen, etwa durch Link aus The Legend of Zelda, die Dorfbewohner aus Animal Crossing oder die Inklinge aus Splatoon.

Daher stelle ich mir mittlerweile regelmäßig die Frage, warum nicht längst mehr bekannte Gesichter in Mario Kart 8 Deluxe zu finden sind? Einer meiner absoluten Lieblinge ist beispielsweise der rosa Knubbel Kirby: Warum darf der eigentlich keine Kart-Lizenz machen? Gleiches gilt für Samus Aran oder Captain Falcon. In der Super Smash Bros.-Reihe sind die beiden Stammgäste, bei Mario Kart 8 Deluxe hingegen sitzen sie nicht mal auf der Tribüne. Für mich total unverständlich.

Kirby hat ein Modder übrigens mal ins Spiel gebracht. Leider nichts offizielles:

3 0 Mehr zum Thema Mario Kart 8 Deluxe-Modder bringt den Fahrer ins Spiel, den ich schon immer haben wollte

Wie wäre es mit einem Fahrer-Pass?

Bei aller Freude über die Booster Pass-Strecken würde ich mir deswegen auch eine Blutauffrischung im Fahrerfeld des Switch-Dauerbrenners wünschen. Einfach um hier einen weiteren “Neues”-Effekt zu erzeugen, wie ihn die DLC-Pisten bei mir – und vermutlich vielen anderen auch – ausgelöst haben.

Aber wer weiß: Der Zusatz-Content heißt ja vielleicht nicht ohne Grund “Strecken-Pass”. Möglicherweise hält sich Nintendo ja einen Fahrer-Pass für Mario Kart 8 Deluxe offen. Ich würde mich jedenfalls riesig darüber freuen.



Ist mein Wunsch unverschämt? Oder geht es euch ähnlich? Wen würdet ihr gerne über die Pisten lenken?