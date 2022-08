Mario Kart 8 Deluxe-DLC Welle 2: Uhrzeit und Release des Streckenbooster-Passes

Heute, am 4. August, soll die zweite Welle des Booster-Streckenpasses für den beliebten Fun-Racer Mario Kart 8 Deluxe erscheinen. Bislang müssen Fans aber ungeduldig warten, denn noch fehlt von den neuen Strecken jede Spur. Immerhin wissen wir aber mit einiger Sicherheit, zu welcher Uhrzeit genau es soweit sein wird, denn die Strecken sollen weltweit gleichzeitig erscheinen.

Das ist die voraussichtliche Uhrzeit, zu der die zweite DLC-Welle live geht: heute um 16 Uhr deutscher Zeit

Woher kommt diese Uhrzeit? Findige Mario Kart-Fans haben die Countdowns für die zweite Welle des Booster-Passes in der Nintendo Switch Online App abgeglichen. Demnach erscheint der neue DLC weltweit zur selben Zeit. In der deutschen App fehlt dieser Countdown zwar leider, aber aus den restlichen globalen Zeiten würde sich ein Release in Deutschland für 16 Uhr ergeben.

Diese Strecken erwarten euch in der zweiten DLC-Welle:

Rüben Cup

Tour New-York-Speedway (Mario Kart Tour)

Marios Piste 3 (SNES)

Kalimari Wüste (N64)

Waluigi-Flipper (DS)

Propeller Cup

Tour Sydney-Spritztour (Mario Kart Tour)

Schneeland (GBA)

Pilz-Schlucht (Wii)

Eiscreme-Eskapade (neu)

Und hier könnt ihr euch die Strecken im Trailer anschauen:

Alle Infos zum Booster-Pass und den weiteren Strecken bekommt ihr hier:

Bis Ende 2023 sollen wir insgesamt 48 Strecken mit dem Booster-Streckenpass erhalten, dabei sollen wohl laut Leak auch noch einige weitere komplett neue Strecken sein. Wie sehr sich die ersten Strecken lohnen, könnt ihr im DLC-Test von Tobi nachlesen.

Booster Pass mit Nintendo Switch Online: Wollt ihr keine 24,99 Euro für alle 48 Strecken des Booster Pass ausgeben, könnt ihr alternativ zur Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft greifen. Wichtig zu wissen ist jedoch, dass ihr euch den Service samt Erweiterungspack kaufen müsst. Was ihr hier zum Jahrespreis von 39,99 Euro bekommt, haben wir euch in einem separaten Service-Artikel zusammengefasst.

Auf welcher Strecke fahrt ihr zuerst?