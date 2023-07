Mario Kart 8 Deluxe hat offenbar einen neuen besten Fahrer

Mario Kart 8 Deluxe erschien im Jahr 2017 kurz nach dem Start der Nintendo Switch.

Nintendo hat die DLC-Welle 5 des Booster-Streckenpasses von Mario Kart 8 Deluxe veröffentlicht. Die fügt dem ohnehin schon üppigen Umfang des Fun-Racers nicht nur 8 neue Strecken, sondern auch insgesamt drei neue Fahrer hinzu.

Das ist aber noch nicht alles. Wie die offiziellen Patch Notes des Spiels zum aktuellen Update (2.4.0) verraten, wurden auch einige Änderungen an der Fahrer-Balance vorgenommen. Konkret heißt es dort:

"Die Leistung einiger Charaktere und Fahrzeuganpassungen wurde verbessert."

Jetzt ist natürlich die große Frage: Hat das Auswirkungen auf die Meta im Spiel, gibt es wohlmöglich eine neue beste Fahrer-Vehikel-Kombination? Und wenn man den ersten Analysen von Fans z.B. auf Reddit Glauben schenken darf, kann man diese Frage mit einem "Ja" beantworten.

Dort wird bereits genau aufgeschlüsselt, welche Anpassungen es gegeben hat – beispielsweise wurden die Mini-Turbo-Werte von Katzen-Oeach, Inkling und den Animal Crossing-Bewohnern leicht verbessert. Außerdem gibt es eine Einordnung der neuen Charaktere Wiggler, Kamek und Mutant-Tyranha.

Wer ist denn jetzt der neue beste Fahrer? Laut eines Kommentars ist es Kamek in Verbindung mit dem Go-Kart. DantesInfernape schreibt nämlich:

"Die Leute sagen, Kamek + Go-Kart ist das neue Meta."

Das Go-Kart gehört zu den Vehikeln, deren Werte noch einmal verbessert wurden. In Kombination mit dem kleinen fiesen Zauberer ergibt sich also offenbar eine sehr starke Kombi.

Gibt es noch eine bessere Kombination?

Hier sei ganz klar gesagt: Das ist das Ergebnis der ersten Analysen von Fans. Möglicherweise stellt sich in nächster Zeit heraus, dass es noch bessere Kombinationen gibt. Ohnehin ist die Frage "bester Fahrer/beste Fahrerin" in Mario Kart 8 Deluxe nicht so leicht zu beantworten, weil sich die Statistiken immer aus den Fahrerwerten und den Stats der Fahrzeuge zusammensetzen.

Bisher galt Wario bei vielen als der beste Fahrer, aber auch Luigi, Yoshi oder die Schwergewichte Bowser, Knochen-Bowser und Morton lagen hoch im Kurs.

So oder so: Wir werden diesen Artikel in nächster Zeit offenbar anpassen müssen:

Mario Kart 8 Deluxe gehört auch über sechs Jahre nach seinem Release zu den erfolgreichsten Titeln auf der Nintendo Switch. Nintendo trug dem Anfang 2022 Rechnung und kündigte Anfang 2022 den Booster-Streckenpass an, der das Spiel bis Ende 2023 um insgesamt 48 Kurse erweitert. Nach der jetzigen Welle 5 gibt es also Ende des Jahres noch eine finale DLC-Runde, dann ist Mario Kart 8 Deluxe "komplett"

Welcher ist euer Lieblingsfahrer oder Lieblingsfahrerin in Mario Kart 8 Deluxe?