Mario Kart 8 Deluxe: Wissenschaftler bastelt geniales Online-Tool für das schnellste Fahrer-Setup

Die Frage nach dem besten Fahrer-Setup in Mario Kart 8 Deluxe beschäftigt sogar die Wissenschaft.

Es ist wirklich erstaunlich: Die Frage nach der besten Fahrer-Kart-Kombination in Mario Kart 8 Deluxe umtreibt nicht nur viele, die ihre Runden auf den Kursen des Fun-Racers drehen, sondern sogar die Wissenschaft. Im Jahr 2018 legte Forscher Henry Hinnefeld beispielsweise eine Arbeit vor, die Wario als besten Fahrer auswies. Und jetzt gibt es ein neues Video, das sich ebenfalls um die wissenschaftliche Untersuchung der Fahrer-Meta dreht.

Der Datenwissenschaftler "Bayesic" spricht jedenfalls in seinem Video auf der Plattform Youtube über die angepassten Fahrerstatistiken in Mario Kart 8 Deluxe nach DLC-Welle 4 des Booster-Streckenpasses. Das Video ist in englischer Sprache und kann hier angeschaut werden.

Mario Kart 8 Deluxe Build Optimizer – eine nette Spielerei

Mindestens ebenso spannend – wenn nicht sogar noch spannender – ist das Online-Tool "Build Optimizer", dass Bayesic entwickelt hat, um selbst einen Überblick über Fahrer-Setups zu bekommen bzw. diese miteinander vergleichen und feiner abstimmen zu können.

Das Tool ist in englischer Sprache und lässt euch über Dropdown-Menüs unter anderem die beiden Stats einstellen, die ihr optimieren wollt – also etwas Beschleunigung oder Höchstgeschwindigkeit.

Anschließend könnt ihr euren favorisierten Build auswählen und bekommt dann eine Übersicht, welche Setups sich für die angewählten Stats besonders gut eignen und welche Builds euren eigenen auf der Strecke dominieren können.

Überprüfen lassen sich die Werte und Diagramme/Vergleiche natürlich nur schwer und auch über die wissenschaftliche Korrektheit können wir nur schwer eine Aussage treffen. Das Tool ist allerdings eine nette Spielerei auf dem Weg zum eigenen persönlichen Lieblings-Setup und ein erstaunlicher Indikator dafür, wie tiefgreifend sich Personen mit dem Spiel auseinandersetzen.

Meta noch nicht komplett – welche Charaktere kommen noch?

Birdo kam erst mit der kürzlich veröffentlichten DLC-Welle 4 ins Spiel, ist im Tool aber bereits eingebaut. Fest steht aber schon jetzt, dass Bayesic den Build Optimizer noch anpassen muss. Denn das Fahrer-Meta in Mario Kart 8 Deluxe ist noch nicht komplett, schließlich erscheinen bis einschließlich DLC-Welle 6 des Booster-Streckenpasses noch 5 weiterer Fahrer*innen.

Welche das sind, steht noch nicht fest, ihr könnt aber schon jetzt in unsererUmfrage eure Meinung abgeben, welche Fahrer*innen ihr in Mario Kart 8 Deluxe noch sehen wollt.

Mario Kart 8 Deluxe erschien im April 2017 für die Switch und gehört zu den erfolgreichsten und meist verkauften Spielen für die Nintendo-Konsole. Wohl auch deshalb entschied sich Nintendo, mit dem Booster-Streckenpass noch einmal einige Inhalte für den Fun-Racer nachzuschießen.

Nach DLC-Welle 6 werden es dann 96 Strecken und 48 Fahrer*innen sein, was Mario Kart 8 Deluxe zum mit Abstand umfangreichsten Serienteil überhaupt macht.

Was sagt ihr zum Build Optimizer? Und welches ist euer liebstes Setup?