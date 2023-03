Mario Kart 8 Deluxe bekommt noch 5 neue Fahrer: Welche sollen es sein?

Mario, Luigi und Co. begrüßen bald noch 5 weitere Fahrer*innen in Mario Kart 8 Deluxe.

Mario Kart 8 Deluxe hat mir der jüngst veröffentlichten vierten DLC-Welle des Booster-Streckenpasses nicht nur acht neue Strecken, sondern auch einen weiteren Fahrer – Birdo – spendiert bekommen. Doch dabei bleibt es nicht. Denn wie sich am geupdateten Fahrerauswahl-Bildschirm erkennen lässt, werden in den finalen zwei DLC-Wellen noch insgesamt 5 weitere Fahrer*innen zum Roster stoßen.

Und Nintendo hat auch schon angedeutet, mit welchen Neuzugängen wir rechnen können. Es soll sich um Fahrer*innen handeln, die schon mal einen Auftritt in einem Mario Kart-Teil hatten, also ein Comeback feiern werden. Und da in den letzten 30 Jahren einige Ableger zusammengekommen sind, gibt es dementsprechend einige potentielle Kandidat*innen.

Mehr zu Mario Kart 8 Alle Infos zum Booster-Pass, den 48 Strecken und der 4. Welle von Tobias Veltin

Das Fahrerlager von MK8 Deluxe ist noch nicht komplett

Doch welche davon würdet ihr am liebsten wiedersehen? In unserer Umfrage wollen wir genau das von euch wissen. Wir haben eine Liste aller Charaktere zusammengestellt, die schon einmal in einem Mario Kart-Teil mitgefahren sind, aber noch nicht in Mario Kart 8 Deluxe auftauchen, darunter auch die aus dem Mobile-Ableger Mario Kart Tour.

Ihr habt insgesamt 5 Stimmen, passend zu den fünf noch ausstehenden Plätzen im Fahrerlager.

Wie immer dürft ihr uns natürlich gerne in die Kommentaren verraten, warum ihr euch wie entschieden habt. Vielleicht verbindet ihr mit einem der Charaktere ja besondere Rennerlebnisse? Lasst uns gerne daran teilhaben!

Wenn ihr übrigens Lust habt, noch an weiteren Umfragen teilzunehmen – hier sind ein paar Vorschläge:

Mario Kart 8 Deluxe erschien kurz nach dem Launch der Nintendo Switch im April 2017 und gehört seitdem zu den erfolgreichsten Titeln für die Konsole. Schon das Grundspiel besitzt eine umfangreiche Strecken- und Fahrer*innen-Auswahl, mit dem Anfang 2022 angekündigten und kostenpflichtigen Booster-Streckenpass kommen noch einmal 48 weitere Kurse – und eben auch 6 neue spielbare Charaktere – hinzu.

Wir bedanken uns schon jetzt für eure Teilnahme an unserer Umfrage!