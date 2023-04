Mario Kart 8: Euer liebster Fahrer heißt nicht Mario

Hier wähnt sich Mario ein bisschen zu siegessicher...

Luigi, Yoshi, Rosalina oder doch ganz klassisch den namensgebenden Mario? Mario Kart 8 Deluxe lässt euch aus einem ziemlich umfangreichen Charakter-Lineup wählen und hat mit der vierten Welle des Booster-Streckenpass-DLC sogar noch Birdo als Neuling mit ins Spiel gebracht.

Das war ein guter Anlass für uns, euch zu fragen, mit wem ihr am liebsten und am häufigsten ins Rennen geht. Ihr konnten fünf Fahrer*innen eure Stimme geben und die meisten gesammelt hat nicht etwa Mario. Der ist sogar geradezu abgeschlagen vom Sieger.

Das ist euer Lieblingsfahrer

Der eine, der alle anderen abhängen konnte, ist Yoshi. Mit 12 Prozent aller Stimmen hat er fast doppelt so viele bekommen, wie der Zweitplatzierte – und dabei handelt es sich um Link. Mario musste sich dagegen mit einem sechsten Platz zufriedengeben, ist also nicht mal in eurer Top 5 gelandet, obwohl sein Name im Titel steckt.

Das hier ist eure Top Ten:

Platz 10: Waluigi (4%, 183 Abstimmungen)

Waluigi Platz 9: König Buu Huu (4%, 184 Abstimmungen)

König Buu Huu Platz 8: Luigi (4%, 196 Abstimmungen)

Luigi Platz 7: Donkey Kong (4%, 204 Abstimmungen)

Donkey Kong Platz 6: Mario (4%, 213 Abstimmungen)

Mario Platz 5: Rosalina (5%, 240 Abstimmungen)

Rosalina Platz 4: Toad (5%, 252 Abstimmungen)

Toad Platz 3: Shy Guy (5%, 265 Abstimmungen)

Shy Guy Platz 2: Link (7%, 357 Abstimmungen)

Link Platz 1: Yoshi (12%, 590 Abstimmungen)

*Stand: 24. April 2023, 11:04 Uhr

So habt ihr gewählt

Bei der Entscheidung, wer eure Stimme bekommt, können natürlich ganz unterschiedliche Faktoren eine Rolle spielen: Welchen Charakter ihr am liebsten mögt, welche Werte euch am meisten ansprechen oder – wie es bei vielen der Grund zu sein scheint – ist es auch einfach Gewohnheit. Bei Thomas128 ist es eine Mischung:

Nennt mich Oldschool, aber ich finde die klassischen Fahrer einfach am Besten. Charaktere wie Link, Bewohner, Mii, „zehn“ Versionen von Peach, Mario etc. brauch ich nicht wirklich.

Ich fahre am Liebsten mit Kleinen und mittleren Fahrern. Und ich hab insbesondere ein Herz für Dinos :D

dexcc verbindet einen der Fahrer mit einer Errungenschaft:

Knochen-Bowser hat mich damals zu 12k+ online gebracht. Daher werde ich den Charakter wohl niemals wechseln :D

Die vierte Welle des Booster-Streckenpass ist im März erschienen und brachte Birdo als neue Fahrerin. Aber dabei wird es nicht bleiben. Mit der fünften Welle rechnen wir etwa im August. Den Pass gibt es separat, aber auch als Bestandteil des Nintendo Switch Online Erweiterungspass. Im oben verlinkten Artikel findet ihr alle weiteren Infos.

Hättet ihr damit gerechnet, dass Mario nicht mal in der Top Fünf landet und war euch klar, dass Yoshi den ersten Platz einfährt?