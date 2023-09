Mario Kart 9: Die Chancen stehen so gut wie nie zuvor, dass bald ein neuer Teil erscheint

Mario Kart 8 Deluxe könnte demnächst einen waschechten Nachfolger bekommen.

Mario Kart-Fans leben in goldenen Zeiten und die könnten bald sogar noch besser werden: Aktuell stehen die Chancen so gut wie nie, dass wir demnächst einen Nachfolger zu Mario Kart 8 Deluxe erleben. Dafür gibt es drei große Gründe, die aufhorchen lassen. Auch wenn einer davon auf den ersten Blick nicht besonders positiv wirkt: Mario Kart Tour soll nämlich keine neuen Inhalte mehr bekommen.

Dass nächstes Jahr ein neues Mario Kart erscheint, wird immer wahrscheinlicher

Die Hinweise verdichten sich: Gerüchte rund um ein neues Mario Kart, das entweder MK9 oder direkt Mario Kart 10 heißen könnte, gibt es schon eine ganze Weile. Mittlerweile scheinen aber auch sämtliche Rahmenbedingungen darauf hinzudeuten, dass es irgendwann demnächst soweit sein könnte.

Es gibt drei große Zeichen: Die Gründe dafür, dass das nächste Mario Kart nicht mehr weit zu sein scheint, sind die folgenden:

Mario Kart Tour bekommt keine neuen Inhalte mehr: Aus einer Nachricht im Spiel selbst geht hervor, dass es ab dem 4. Oktober keinerlei neue Strecken, Fahrer, Fahrzeuge oder Gleiter mehr für das iOS und Android-Spiel geben soll.

Mario Kart 8 Booster-Streckenpass bald zu Ende: Beim DLC-Pass für MK8 Deluxe fehlt nur noch die sechste und letzte Strecken-Welle. Wird der bisherige Rhythmus beibehalten, sollten die letzten neuen Strecken im November oder Dezember erscheinen.

Nintendo Switch 2-Gerüchte: Selbstverständlich gibt es schon seit einer gefühlten Ewigkeit Spekulationen rund um eine Switch-Nachfolge-Konsole, aber in den letzten Wochen und Monaten nehmen die Berichte immer deutlichere Gestalt an und die Vermutungen werden handfester. Zuletzt soll sogar schon eine neue Switch auf der Gamescom vorgeführt worden sein.

Was heißt das jetzt? Das alles scheint darauf hinzudeuten, dass Nintendo mit den aktuellen Mario Kart-Spielen abschließt. Dementsprechend könnte passend zur neuen Konsole auch ein neues Mario Kart-Spiel an den Start gehen. Mit etwas Glück direkt zum Launch, der Gerüchten zufolge irgendwann nächstes Jahr erfolgt.

Aber Vorsicht! Freut euch nicht zu früh: Nur, weil die Sterne gerade so günstig stehen, muss das natürlich nicht heißen, dass es auch wirklich so kommt. Selbstverständlich kann es auch gut sein, dass sich Nintendo irgendetwas anderes für die Marke ausgedacht hat. Auch der Launch einer Switch-Nachfolgekonsole ist alles andere als in Stein gemeißelt.

Wie fändet ihr ein neues Mario Kart als Launchtitel für die Nintendo Switch 2, falls es dazu kommt?