"Bitte bringt es zurück!": Mario Kart 9-Fans wünschen sich atmosphärisches Detail, das in Mario Kart 8 Deluxe gefehlt hat

Mario Kart 8 hatte sie nicht, weswegen sich einige Fans Siegerehrungen in Mario Kart 9 zurückwünschen.

Dass im Ankündigungs-Trailer zur Switch 2 im Januar ein neues Mario Kart auftauchte, war für die meisten eine größere Überraschung als die Konsole selbst. Auch wenn es bislang nicht offiziell bestätigt ist, stehen die Chancen nicht schlecht, dass der Titel direkt zum Launch der Switch 2 erscheint.

Fans der Reihe warten nun umso sehnsüchtiger auf einen neuen Teil. Seit dem Mario Kart 8 Deluxe-Release sind immerhin schon knapp acht (!) Jahre vergangen. Konkrete Details und Infos gibt es zum Nachfolger noch nicht, schon jetzt spekuliert die Community aber bereits fleißig – und äußert Wünsche.

Community fordert Comeback der Siegerehrungen

Über einen großen Wunsch sind wir im Mario Kart-Reddit gestolpert und können ihn ziemlich gut nachvollziehen. User nintenbingo schreibt dort nämlich, dass er in den neueren Serienteilen die Siegerehrungen für die Fahrer*rinnen vermissen würde.

Zur Erinnerung: In einigen Mario Kart-Teilen gibt es nach dem Abschluss eines Grand Prix eine separate Sequenz, in der die besten drei Charaktere der Gesamtwertung noch einmal auf einem Treppchen präsentiert werden – ein höchst atmosphärisches Detail.

Der letzte große Ableger mit Siegerehrungen war Mario Kart Wii, das in dem Thread noch einmal explizit erwähnt wird. In Mario Kart 8 (Deluxe) fehlen die Zeremonien hingegen – und werden von einigen offenbar schmerzlich vermisst. In den Kommentaren unter dem Eintrag gibt es jedenfalls viel Zustimmung. CiphersVII antwortet beispielsweise:

"Endlich erwähnt das jemand, sie müssen die Zeremonien wieder einführen."

Und Elemental-13 schreibt kurz und knapp:

"BITTE BRINGT ES ZURÜCK!"

2:22 Nintendo enthüllt endlich die Switch 2 mit einem Trailer und zeigt die Konsole mit erstem Spiel

Autoplay

Ob Nintendo diesen Fan-Wunsch erhört, wird erst die Zeit zeigen. Nintendo hat bislang nur wenige Spielszenen zu Mario Kart 9 – oder wie es auch immer heißen wird – gezeigt, die ihr euch im oben verlinkten Trailer anschauen könnt.

Mehr Details zum Spiel wird es dann sehr wahrscheinlich am 2. April geben. Für diesen Termin hat Nintendo nämlich eine Nintendo Direct angekündigt, in der es hauptsächlich um die Switch 2 gehen wird. Gut möglich, dass dann auch Mario Kart 9 als eventueller Launch-Titel einen größeren Auftritt hat.

Wie sieht es bei euch aus: Hättet ihr auch gerne wieder Siegerehrungen in Mario Kart 9?