Mario Kart-Fans finden 18 Jahre nach Release enorme Abkürzung auf einer der beliebtesten Strecken

Mario Kart kommt in den letzten Jahren auf einige Ableger. Einer davon erschien auch für den Nintendo DS.

Wer sich ein wenig mit den Mario Kart-Spielen auskennt, dürfte vermutlich auch schon über die ein oder andere Abkürzung auf den Strecken gestoßen sein. Manche Titel aus der Reihe haben mehr dieser oft knifflig zu nehmenden Shortcuts, andere deutlich weniger.

Mario Kart DS, das im Jahr 2005 für Nintendos Doppel-Bildschirm-Handheld erschien, gilt bis heute als einer der Teile mit den wenigsten Abkürzungen der gesamten Serie. Nur etwa eine Handvoll waren seit dem Release bekannt, was das Spiel vor allem in der Speedrun-Szene besonders herausfordernd macht.

Jetzt – fast zwei Jahrzehnte nach dem Erst-Release – wurde eine Abkürzung auf einer der beliebtesten Strecken entdeckt, die allen Speedrunner*innen einen Anreiz für einen neuen, schnelleren Durchgang geben dürfte.

Knapp 7 Sekunden Zeitersparnis

Worum geht es genau? Um eine Abkürzung auf der Waluigi-Flipper-Strecke, der dritten Piste des Blumen-Cups. Diese wurde von einem japanischen Twitter-Account geteilt und erfordert an einer Stelle eine punktgenaue Landung auf der Bande. Aber auf diese Weise kann ein Abschnitt der Piste im wahrsten Sinne des Wortes übersprungen werden – und sich somit die Rundenzeit um satte 7 Sekunden verkürzen.

Hier könnt ihr euch die Abkürzung anschauen:

Wie der teilende Account ankündigt, wird das offenbar nicht die einzige neu entdeckte Abkürzung bleiben. Man darf also gespannt sein, was die treue Mario Kart DS-Community in der nächsten Zeit herausfindet. Möglicherweise wird der Titel zukünftig nicht mehr als einer der Teile mit den wenigsten Abkürzungen gelten.

Mario Kart DS wurde im November 2005 für Nintendo DS veröffentlicht und bietet ein 8-köpfiges Fahrerfeld. Von den 32 Pisten sind 16 "neue" dabei – für damalige Verhältnisse – sowie 16 Neuauflagen bereits bekannter Mario Kart-Kurse. Einige Strecken aus dem DS-Teil wurden später auch in neueren Teilen verwendet – unter anderem auch im populären Mario Kart 8 (Deluxe).