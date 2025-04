Ehemaliger Mario Kart-Fahrer kehrt nach 20 Jahren endlich in Mario Kart World zurück, aber dieses Mal als Fahrzeug

Mario Kart World ist der nächste Ableger der beliebten Rennspiel-Reihe.

Mario Kart World ist, Stand jetzt, der wichtigste und spannendste Starttitel der Nintendo Switch 2. Die bisher veröffentlichten Trailer geben allerlei Hinweise auf den Fun-Racer. Offenbar kehrt so auch ein beliebter Fahrer aus Mario Kart DS zurück, allerdings in ganz anderer Form.

Dieser Fahrer wird wohl zum Fahrzeug

Wenn die bisher veröffentlichten Informationen zu Mario Kart World eines klargestellt haben, dann, dass der neue Ableger wohl die größte Charakter-Auswahl der bisherigen Seriengeschichte bieten wird. Schon jetzt konnten wir 50 Fahrer*innen eindeutig erkennen.

Neben klassischen Mario-Kart-Figuren wie Mario, Peach, Yoshi oder Toad sind da auch echte Überraschungen wie der Wiggler, ein Delfin oder ein Pinguin vertreten. Fans der Reihe wünschen sich aber natürlich auch noch ein paar weitere Charaktere, die bisher nicht gezeigt wurden.

Einer davon ist auch R.O.B., der seinen ersten und bisher auch einzigen Auftritt in Mario Kart DS feierte und dort zu den besten Fahrern überhaupt gehörte.

Wie der YouTuber Aaronitmar in einem Short-Video erklärt, ist R.O.B. aber offenbar doch Teil von Mario Kart World.

Der lustige Roboter ist aber scheinbar keine spielbare Figur, sondern wurde von Nintendo kurzerhand in ein Motorrad verwandelt.

Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

Aus welchem Video der Screenshot stammt, wird leider nicht gesagt, es sieht aber nach einer offiziellen Version aus.

Dass R.O.B. trotzdem auch als Fahrer zurückkehrt, ist damit allerdings nicht ausgeschlossen. Immerhin können auch Yoshi auf einem Yoshibike und ein Delfin auf einem Delfin-Motorrad antreten.

Das ist R.O.B.: R.O.B. steht für "Robotic Operating Buddy" und ist eigentlich ein kurioses Relikt aus den 1980er-Jahren. Der Roboter wurde als Spielzeug zusammen mit dem NES veröffentlicht, um die Konsole vor allem in den USA zu bewerben.

In Mario Kart DS konnte der Roboter dann als Fahrer freigeschaltet werden, in dem im Spiegelmodus in jedem Cup mindestens ein Stern verdient wurde. Rein von den Werten her war R.O.B. der beste Fahrer in diesem Teil, da er eine besondere Kombination aus hohem Gewicht und gutem Handling bot.

