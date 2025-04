Mario Kart World ändert ein Steuerungsdetail beim Item-Management entscheidend und das ist Fluch und Segen zugleich

Dass Mario und Co. auf Geländern grinden können ist nicht die einzige Neuerung von Mario Kart World.

Seit der Nintendo Direct Anfang April wissen wir endlich, dass das neue Mario Kart den Zusatz "World" tragen und zudem der erste Serienteil mit einer offen befahrbaren Spielwelt sein wird.

Im Rahmen eines Treehouse-Livestreams wurden nun weitere interessante Details zum Spiel verraten – unter anderem ein Steuerungsdetail, das einen großen Vorteil hat – für erfahrene Spieler*innen aber auch einen nicht zu unterschätzenden Nachteil.

Worum geht es genau? Während des Livestreams wurde verraten, dass Extra-Items nach dem Einsammeln automatisch in die Defensivposition hinter das Kart bzw. Fahrzeug wandern. Das bedeutet zum Beispiel, dass ein grüner Panzer sofort am Heck des Untersatzes zu sehen ist und dort dann andere Geschosse abfangen kann.

In älteren Mario Kart-Teilen wie zuletzt Mario Kart 8 Deluxe war das nicht der Fall. Hier wurde das Item zwar in einer oberen Bilschirmecke angezeigt, um zu symbolisieren, dass ihr das Item habt. Um es als Schutz am Heck des Fahrzeugs einzusetzen, musstet ihr aber den entsprechenden Knopf drücken und so lange gedrückt halten, wie ihr das Item hinter euch haben wolltet.

1:45 Mario Kart World: Der erste richtige Trailer ist da und präsentiert den Namen von Teil 9

Was ein Vorteil dieser Änderung ist – und was ein Nachteil

In Mario Kart World muss der Knopf nun nicht mehr gedrückt gehalten werden. Und aus Accessibility-Gesichtspunkten ist diese Anpassung eine wirklich gute Sache. Vor allem für ungeübte Spieler*innen konnte das Halten eines Knopfes bei gleichzeitiger Navigation auf der Strecke in älteren Teilen nämlich ganz schön anstrengend sein.

Durch den Wegfall dieser "Druckpflicht" steuert sich Mario Kart World in dieser Hinsicht also angenehmer.

Allerdings gibt es auch eine Kehrseite der Medaille: Denn dadurch, dass die Items direkt und automatisch am Heck der Fahrzeuge zu sehen sind, ist sofort für alle ersichtlich, welches Goodie man aktuell besitzt.

Die Items wie hier die Bombe sind direkt hinter den Fahrzeugen sichtbar und damit in Defensivposition.

Vorher ließ sich dieser Umstand geheim halten, was durchaus für Überraschungsmomente sorgen konnte – etwa, wenn man im letzten Moment einen Angriff mit einem Item abwehrte, von dem der angreifende Konkurrent nicht wusste, dass man es hat.

Vor allem erfahrene Spieler*innen wussten und wissen das zu schätzen. Dieser kleine taktische Kniff geht bei Mario Kart World aber nun offenbar verloren.

Mario Kart World wird zeitgleich mit der Nintendo Switch 2 am 5. Juni erscheinen und exklusiv für die neue Konsole erhältlich sein. Noch mehr Details und Informationen zum Spiel gibt es bereits in knapp zwei Wochen im Rahmen einer dedizierten Mario Kart World-Direct. Dann dürften wir unter anderem auch mehr zum "Free Roam"-Modus erfahren, in dem man die Spielwelt des Racers frei erkunden kann.

Was haltet ihr von der Steuerungsanpassung: Ist sie für euch eher Fluch oder Segen?