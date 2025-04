Mario Kart World bringt einen der coolsten Moves aus dem Vorgänger zurück und lässt uns einem nervigen Item ausweichen

Der Albtraum aller Mario Kart Fans. Der blaue Panzer.

Eigentlich gibt es nichts Besseres, als mit Freund*innen oder der Familie ein paar Runden Mario Kart zu drehen. Doch alle Fans wissen: Der Racer kann auch jahrelange Freundschaften mit einem einzigen Panzer beenden. Mit ein wenig Übung könnt ihr euch zumindest auf dem ersten Platz in Mario Kart World aber etwas sicherer fühlen.

Ein Boost zur rechten Zeit

Eigentlich sollte es ein gutes Gefühl sein, wenn ihr in Mario Kart auf dem ersten Platz führt und nur noch versuchen müsst, mehr Abstand zwischen euch und die Konkurrenz zu bringen, während dem Mittelfeld dutzende Items um die Ohren fliegen.

Doch ein Gegenstand hängt dabei immer drohend wie ein Damoklesschwert über euch: der blaue Panzer. Dieses nervige Item kann jederzeit euren Traum von der Pole-Position zerstören und mit Pech minutenlange, perfekte Fahrkünste zunichtemachen.

Doch mit gutem Timing und dem passenden Item lässt sich dem zielsuchenden Geschoss, zumindest in Mario Kart 8, immer noch ausweichen. Denn ein Boost mit einem Pilz, kurz bevor der Panzer aufschlägt, kann euch vor dem Projektil retten.

Dieser Move scheint auch im neusten Teil, Mario Kart World, wieder mit von der Partie zu sein.

Gameplay-Video zeigt den Powermove

Im Zuge des Switch 2-Reveals und einiger Anspiel-Events gibt es mittlerweile zahlreiche Videos, in denen manche glückliche Spieler*innen schon ihre Fähigkeiten zeigen. In einem Clip auf X (ehemals Twitter) lässt sich sehen, wie man gleich mehreren fiesen Angriffen ausweichen kann.

Darin weicht der Spielende nicht nur einem Blitz mit einem geschickt gezündeten Buu aus, sondern auch dem verhassten blauen Panzer mit einem gut getimten Pilz. Das sollte beweisen, dass der Move aus Mario Kart 8 auch in World wieder funktionieren wird.

In den Kommentaren zweifeln allerdings so manche noch, ob der Panzer nicht vielleicht an der letzten Sekunde des Buu’s abgeprallt ist.

Wir meinen: Es kann nicht schaden, jetzt schon mal in Mario Kart 8 zu üben, wenn ihr am 5. Juni direkt die Pole-Position anstrebt.

Freut ihr euch schon auf Mario Kart World?