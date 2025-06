Mario Kart World-Fans lieben diese eine Fahrerin etwas zu sehr - bei manchen Online-Rennen sehen alle Spieler gleich aus

DIe Kuh zählt zu den kuhlsten Fahrern, die ihr euch in Mario Kart World schnappen könnt, um rumzudüsen.

Direkt nachdem der erste Trailer veröffentlicht wurde, in dem die Kuh zum ersten Mal als Fahrerin zu sehen war, entwickelte sich eine eigene Fan-Gemeinde. Das vierbeinige Tier ist einfach zu cool, um es nicht zu lieben, und das spiegelt sich auch in den jetzt endlich verfügbaren Mario Kart World-Online-Matches wider. Teilweise bestehen sie komplett aus Kühen.

Die Kuh ist die wahrscheinlich beliebteste Fahrerin in Mario Kart World und das sieht man natürlich besonders online

Worum geht's? Mario Kart World und die Nintendo Switch 2 wurden gestern offiziell veröffentlicht. Das heißt natürlich auch, dass ihr euch direkt in die Online-Rennen stürzen und gegen haufenweise andere Spieler*innen aus aller Welt antreten könnt. Da die Kuh so beliebt ist, wird sie dort von besonders vielen Personen gewählt.

Kuh-Fans sind geradezu besessen von der witzigen neuen Spielfigur. Eigentlich handelte es sich bei der Mario Kart-Kuh bisher immer nur um einen Nebencharakter, eher sogar einfach nur ein Hindernis, das gemütlich über die Strecke trabt. Gerade das macht sie wahrscheinlich so beliebt: Niemand hätte damit gerechnet, dass Nintendo die Kuh zur Fahrerin erhebt.

Jetzt ist sie aber da, und wie: Haufenweise Spieler*innen brettern als Kuh über die Pisten in Mario Kart World. Wer sich gestern und heute in die Online-Runden stürzt, dürfte ihr mehrfach über den Weg laufen. Es gab offensichtlich sogar schon einige Rennen, in denen ausnahmslos alle die Kuh gewählt hatten. Ein göttlicher Anblick:

Auch in diesem Video hier seht ihr in erster Linie Kühe, soweit das Auge reicht. Ein wirklich großer Spaß und ein reichlich kurioses Bild:

Auch die Time Attack-Modi werden aktuell von Kuh-Fahrer*innen dominiert. Dabei soll eigentlich Luigi der beste Fahrer sein. Was das beste Kart in Mario Kart World angeht, sind sich hingegen die meisten Fans (und Leaderboards) einig:

Die Kuh hat aber schon vor Release für mächtig Wirbel gesorgt: Immerhin könnt ihr auch als Kuh einen Burger mampfen, was viele Fans zu der Annahme gebracht hat, dass wir es hier mit Kuhnibalismus zu tun bekommen.

Besonders witzig oder auch unschön finden einige Spieler*innen den Anblick der Kuh, wenn sie durch Schlamm gefahren ist. Der Matsch spritzt die Fahrer ordentlich voll und macht natürlich auch vor dem Vierbeiner nicht halt. Das sieht dann original so aus, als hätte sich die Kuh auf der Weide ordentlich im Dreck gewälzt.

Wie haltet ihr es mit der Kuh in Mario Kart World? Wie sehen eure Online-Matches so aus und welche Figur wählt ihr immer?