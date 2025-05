Mario Kart World hat laut Nintendo über 100 Kurse, aber die Zahl ist ein bisschen geschummelt

Der Mario Kart Bros. Circuit ist eine der komplett neuen Strecken in Mario Kart World.

In einer knappen Woche dürfen wir in Mario Kart World endlich über die Pisten flitzen, dann erscheint der Fun-Racer zusammen mit der Nintendo Switch 2. Die größte Neuerung ist mit Sicherheit die frei befahrbare Spielwelt, in die allerdings auch ganz klassische Strecken eingebaut wurden.

In einem kürzlich veröffentlichten Interview mit vier Entwicklern des Spiels wurden diese auch nach der Kursanzahl gefragt. Und die Antwort überrascht auf den ersten Blick. Denn Kosuke Yabuki, der Producer des Spiels, sagte, dass diese Zahl "100 leicht übertreffen" würde.

Das würde wiederum bedeuten, dass Mario Kart World mehr Strecken hätte als der bisherige Spitzenreiter Mario Kart 8 Deluxe, der mit den DLCs des Booster-Streckenpasses auf insgesamt 96 Strecken kommt. Allerdings lohnt sich ein Blick auf das, was Kosuke Yabuki vor der Zahl sagte, bzw. seine komplette Antwort, denn die gibt noch einmal wichtigen Kontext.

"In diesem Spiel fährst du nicht nur auf den Strecken. Auch die Bereiche zwischen den Strecken werden für Rennen genutzt. Es ist also so, als gäbe es über die ganze Welt verteilte Strecken, und wenn man alle möglichen Varianten zusammenzählen würde, käme man leicht auf über 100."

"Richtige" Strecken gibt es in Mario Kart World nicht in dreistelliger Zahl

Yabuki schließt in die mehr als 100 Strecken also nicht nur die "klassischen" Pisten ein, sondern auch die Wege zwischen den Strecken und sämtliche Variationen davon. Dementsprechend ist die Zahl also etwas geschummelt, denn Rundkurse – also die Strecken, die die meisten Personen am meisten interessieren – wird es in Mario Kart World deutlich weniger geben.

Wie viele Strecken gibt es tatsächlich? Bilder der Map und die entsprechenden Symbole deuten darauf hin, dass es in Mario Kart World insgesamt 32 Kurse geben wird. Einige davon werden komplett neu sein, andere dagegen Neuauflagen von Strecken aus der Mario Kart-Historie. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Bezüglich der Anzahl der traditionellen Rundkurse wird Mario Kart World gegenüber Mario Kart 8 Deluxe also sehr wahrscheinlich den Kürzeren ziehen, was aber nicht auf Dauer so bleiben muss. Denn der Erweiterungspass für den Switch-Hit war derart erfolgreich, dass es uns wundern würde, wenn Nintendo nicht schon längst DLC-Pläne für World in der Tasche hätte. Bestätigt ist das allerdings nicht.

Mario Kart World erscheint am 5. Juni exklusiv für die Switch 2, der Titel ist wahlweise auch im Bundle mit der Konsole erhältlich.

Findet ihr die Streckenzahl in Mario Kart World ausreichend oder hättet ihr euch direkt zum Start schon mehr gewünscht?