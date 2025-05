Mario Kart World zeigt praktische Funktion, mit der ihr einen besseren Überblick über die offene Spielwelt bekommt

Mario und Co. flitzen bald zum ersten Mal in einem Mario Kart durch eine offene Spielwelt.

Erstmals in der Seriengeschichte könnt ihr in Mario Kart World durch eine frei befahrbare Spielwelt flitzen. Und in der gibt es etliche Strecken, Zusatzaufgaben und Collectibles zu entdecken.

Wer das nicht nur aus der "Kart-Perspektive" machen will, kann alternativ eine andere Funktion nutzen, die Nintendo jetzt erstmals in neu veröffentlichtem Gameplay-Material gezeigt hat.

Was ist das für eine Funktion? Überall in der Spielwelt verteilt wird es offenbar Ferngläser geben. Wenn ihr zu diesen hinfahrt, wechselt die Kamera in deren Perspektive und ihr könnt euch die direkte Umgebung aus einer erhöhten Position anschauen, um auf diese Weise beispielsweise interessante Orte oder versteckte Geheimnisse zu entdecken.

Die Ferngläser dürften Mario-Veteran*innen bekannt vorkommen

Die Kommentare und Reaktionen auf die neue Funktion wie etwa unter dem oben verlinkten X/Tweet sind größtenteils positiv. Ein User schreibt beispielsweise, dass er alleine in diesem kurzen Clip 6 oder 7 Dinge entdeckt habe, die man in diesem Teil der Map machen könne.

Ein anderer erwähnt, dass er nicht verstehen könne, warum Nintendo diese Neuerung nicht in der Mario Kart World-Direct präsentiert hat – schließlich hat es Ferngläser in bisherigen Mario Kart-Teilen nicht gegeben.

Allen, die Mario bzw. dessen Spiele schon etwas länger verfolgen, dürften die Ferngläser aber durchaus bekannt verkommen. Denn die Übersichtshelfer hatten schon Auftritte in Super Mario 3D Land, Super Mario 3D World & Bowsers Fury sowie Super Mario Odyssey (Quelle: Super Mario Wiki). Jetzt sollen sie auch in Mario Kart World für einen besseren Überblick sorgen.

9:20 Open World und mehr: Mario Kart World startet auf der Switch 2 in eine neue Zeit!

Lange dauert es nun nicht mehr, bis wir uns in Mario Kart World endlich hinters virtuelle Steuer setzen können. Der Titel wird zusammen mit der Nintendo Switch 2 erscheinen und hält neben der frei befahrbaren Spielwelt noch weitere Neuerungen bereit. Unter anderem wird es erstmals in der Serie 24 Fahrer*innen gleichzeitig auf der Piste geben, außerdem neue Items und zahlreiche Charaktere, die ihr Debüt in der Rennspielreihe feiern.

Wie gefallen euch die Ferngläser in Mario Kart World? Werdet ihr sie nutzen?