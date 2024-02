Mario-Spiel für 18,99€: Diesen Exklusivhit für Nintendo Switch gibt’s jetzt zum Schnäppchenpreis

Mit Mario + Rabbids: Sparks of Hope könnt ihr euch jetzt bei Amazon einen Switch-exklusiven Taktikhit günstig schnappen.

Bei Amazon könnt ihr gerade Mario + Rabbids: Sparks of Hope günstig im Sonderangebot bekommen. Für das bunte Rundentaktikspiel bezahlt ihr nur noch schlappe 18,99€ - ein sehr guter Preis für einen exklusiven Nintendo Switch-Titel mit Mario in der Hauptrolle. Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch läuft. Hier findet ihr ihn:

Alternativ findet ihr das Angebot übrigens auch bei Otto, dort kommen aber noch 2,95€ für den Versand dazu. Falls ihr nicht nur die Standard-Version, sondern gleich das gesamte Paket haben wollt, gibt es bei Amazon übrigens auch die Gold Edition mit dem Season Pass, der drei große Erweiterungen enthält, im Angebot. Diese ist mit 39,99€ allerdings deutlich teurer:

Was ist Mario + Rabbids: Sparks of Hope?

10:14 Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Test-Video zum Switch-Taktikspiel

Taktik im XCOM-Stil: Wie schon der Vorgänger Mario + Rabbids: Kingdom Battle ist auch Sparks of Hope ein anspruchsvolles Rundentaktikspiel im Stil von XCOM. Ihr müsst sowohl die Deckungsmöglichkeiten als auch die Fähigkeiten eurer Team-Mitglieder klug ausnutzen und sogar miteinander kombinieren, um eine Chance zu haben. Außerhalb der Gefechte erkundet ihr fremdartige Welten und löst kleine Rätsel.

Freie Bewegung und neue Skilltrees: Einige Mechaniken wurden geändert, zum Beispiel bewegt ihr euch in den Kämpfen jetzt frei statt auf schachbrettartigen Feldern. Zudem bietet Sparks of Hope ein neues, komplexes Fortschrittssystem. All eure Figuren haben nun ihren eigenen Skilltree mit individuellen Fähigkeiten, wodurch ihr die Charaktere detailliert an euren Spielstil anpassen könnt.

Niedliche Sterne mit große Kräften: Wie schon in Kingdom Battle verbünden sich Mario und seine Freunde mit den Häschen aus dem Hause Ubisoft. Anstatt noch einmal das Pilzkönigreich zu retten, begeben sie sich diesmal jedoch auf eine Reise durch die Galaxie, um den Sparks zu Hilfe zu eilen. Dabei handelt es sich um niedliche, sternenförmige Wesen, die euch im Kampf unterstützen können, indem sie eurem Team besondere Kräfte verleihen.

