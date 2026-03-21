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Mario-Spiel für Switch 2 erscheint nächste Woche: Megahit mit 92 Punkten im Test wird neu aufgelegt!

Eine große Neuerscheinung für Switch 2 steht an: Schon am Donnerstag kommt ein großes Mario-Spiel in einer stark erweiterten Neuauflage auf die Konsole!

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21.03.2026 | 14:47 Uhr


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Die neue Switch 2-Version dieses Mario-Hits bringt eine erstaunliche Menge neuer Inhalte mit. Die neue Switch 2-Version dieses Mario-Hits bringt eine erstaunliche Menge neuer Inhalte mit.

Bereits am 26. März, also am Donnerstag, erscheint ein großes Mario-Spiel für Nintendo Switch 2. Dabei handelt es sich um die nicht nur optisch überarbeitete, sondern auch inhaltlich stark ausgebaute Neuauflage eines Hits, der bei Metacritic auf stolzen 92 Punkten steht. Wenn ihr die physische Version pünktlich zum Release-Termin geliefert haben wollt, könnt ihr jetzt noch schnell hier bei Amazon vorbestellen:

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Video starten 4:58 Zusätzliches Areal, Rosalina und mehr: Video stellt die Neuerungen der Switch 2-Version von Super Mario Bros. Wonder vor

Es geht hier um Super Mario Bros. Wonder, das in der Nintendo Switch 2 Edition nicht nur technische verbessert, sondern auch inhaltlich beträchtlich erweitert wird. Durch das Add-on „Gemeinsam im Bellabel-Park“ kommen vor allem für den Multiplayer noch einmal viele neue Optionen dazu. In der sogenannten Attraktionenwelt, die wie ein Freizeitpark aufgebaut ist, findet ihr 17 neue Minispiele für lokale Mehrspieler-Partien an einer Konsole und 6 für den Online-Multiplayer.

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Aber auch für Solisten ist viel Neues dabei. Das Toad-Trainingslager erschafft aus den bekannten Leveln neue Herausforderungen und mit Rosalina, der Wächterin der Sternwarte aus Super Mario Galaxy, und ihrem Begleiter Luma könnt ihr die Kampagne noch einmal mit ganz neuen Charakteren durchspielen. Das lohnt sich auch deshalb, weil ihr dort jetzt Eingänge zu sieben neuen Leveln findet, in denen sich Koopalinge verstecken.

Sieben Koopalinge verstecken sich jetzt in der Welt von Super Mario Bros. Wonder. Sieben Koopalinge verstecken sich jetzt in der Welt von Super Mario Bros. Wonder.

Außerdem gibt es noch ein neues Power-up: Mit dem Superblumentopf könnt ihr euch jetzt selbst in eine Blume verwandeln und durch die Luft schweben oder eure Gegner mit sich drehenden Blumen attackieren. Von all diesen Neuerungen abgesehen ist Super Mario Bros. Wonder natürlich immer noch das hervorragende Spiel, das schon in der Switch-Version bei uns im Test 92 Punkte abgestaubt hat:

Super Mario Bros. Wonder im Test: Diesen Switch-Knaller solltet ihr auf keinen Fall verpassen!
von Tobias Veltin
Super Mario Bros. Wonder im Test: Diesen Switch-Knaller solltet ihr auf keinen Fall verpassen!

Es handelt sich um ein im Kern traditionelles 2D-Jump&Run, das aber neben bunten und abwechslungsreichen Welten auch viele kreative Ideen mitbringt, darunter Power-ups, die Mario etwa in einen Elefanten verwandeln oder es ihm ermöglichen, sich durch den Boden der Level zu bohren. Am spektakulärsten ist jedoch die namensgebende Wunderblume, die beim Einsammeln unvorhersehbare Effekte auslösen und buchstäblich die Welt auf den Kopf stellen kann.

Falls ihr Super Mario Bros. Wonder bislang verpasst habt, lohnt es sich auf jeden Fall, das farbenfrohe Abenteuer jetzt auf Switch 2 mit all den Zusatzinhalten und 4K-Auflösung noch nachzuholen. Wenn ihr die Version für die erste Switch schon besitzt, braucht ihr euch das Spiel allerdings nicht noch einmal ganz neu zu kaufen, sondern könnt euch auch ein digitales Upgrade Pack holen.

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