Zusätzliches Areal, Rosalina und mehr: Video stellt die Neuerungen der Switch 2-Version von Super Mario Bros. Wonder vor
Super Mario Bros. Wonder bekommt im März 2026 eine kostenpflichtige Version für die Nintendo Switch 2. Die trägt den Zusatz "+ Gemeinsam im Bellabel-Park" und eben jener Park ist auch eine der Neuerungen des Spiels. Es handelt sich dabei um ein neues Areal im Blumenkönigreich, in dem ihr 17 unterschiedliche Attraktionen besuchen könnt.
Außerdem gibt es mit dem Toad Trupp-Trainingslager eine Ansammlung von unterschiedlichen Herausforderungen, einen Hilfe-Modus für Anfänger*innen sowie zusätzlich spielbare Charaktere: So kommt beispielsweise Rosalina zum Wonder-Roster hinzu und als Stern Luna könnt ihr andere Spieler*innen unterstützen, indem ihr beispielsweise Münzen sammelt oder Gegnerangriffe abwehrt.
Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park erscheint am 26. März 2026. Neben einer Standalone-Version wird es auch ein Upgrade-Pack für Besitzer*innen des Switch 1-Spiels geben.
