Läuft gerade Zusätzliches Areal, Rosalina und mehr: Video stellt die Neuerungen der Switch 2-Version von Super Mario Bros. Wonder vor
Zusätzliches Areal, Rosalina und mehr: Video stellt die Neuerungen der Switch 2-Version von Super Mario Bros. Wonder vor

50 Aufrufe

Zusätzliches Areal, Rosalina und mehr: Video stellt die Neuerungen der Switch 2-Version von Super Mario Bros. Wonder vor

Tobias Veltin
22.01.2026 | 15:45 Uhr

Zum Angebot

Super Mario Bros. Wonder bekommt im März 2026 eine kostenpflichtige Version für die Nintendo Switch 2. Die trägt den Zusatz "+ Gemeinsam im Bellabel-Park" und eben jener Park ist auch eine der Neuerungen des Spiels. Es handelt sich dabei um ein neues Areal im Blumenkönigreich, in dem ihr 17 unterschiedliche Attraktionen besuchen könnt.

Außerdem gibt es mit dem Toad Trupp-Trainingslager eine Ansammlung von unterschiedlichen Herausforderungen, einen Hilfe-Modus für Anfänger*innen sowie zusätzlich spielbare Charaktere: So kommt beispielsweise Rosalina zum Wonder-Roster hinzu und als Stern Luna könnt ihr andere Spieler*innen unterstützen, indem ihr beispielsweise Münzen sammelt oder Gegnerangriffe abwehrt. 

Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park erscheint am 26. März 2026. Neben einer Standalone-Version wird es auch ein Upgrade-Pack für Besitzer*innen des Switch 1-Spiels geben. 
zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Super Mario Bros. Wonder
Tipp Nintendo eShop
Super Mario Bros. Wonder

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Zusätzliches Areal, Rosalina und mehr: Video stellt die Neuerungen der Switch 2-Version von Super Mario Bros. Wonder vor Video starten   4:58

vor einer Stunde

Zusätzliches Areal, Rosalina und mehr: Video stellt die Neuerungen der Switch 2-Version von Super Mario Bros. Wonder vor
Super Mario Bros. Wonder - Test-Video zum besten 2D-Jump+Run des Jahres Video starten   12:57

18.10.2023

Super Mario Bros. Wonder - Test-Video zum besten 2D-Jump&Run des Jahres
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.470 Videos

Zum Kanal
Super Mario Bros. Wonder

Super Mario Bros. Wonder

Genre: Action

Release: 20.10.2023 (Switch)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Bildqualität ohne Kompromisse: Die neue TV-Generation kommt genau recht für GTA 6 Video starten   1     2   56:31

vor 5 Tagen

Bildqualität ohne Kompromisse: Die neue TV-Generation kommt genau recht für GTA 6
Donkey Kong Country Returns HD hat überraschend ein Update spendiert bekommen - Video zeigt alle Verbesserungen im Überblick Video starten   5     2   1:41

vor einem Tag

Donkey Kong Country Returns HD hat überraschend ein Update spendiert bekommen - Video zeigt alle Verbesserungen im Überblick
Assassins Creed Hexe - Das Spiel gibt sich im Trailer äußerst mysteriös Video starten   0:34

10.09.2022

Assassin's Creed Hexe - Das Spiel gibt sich im Trailer äußerst mysteriös
Far Cry 3-Trailer kündigt 60 fps-Patch für PS5 und PS5 Pro an Video starten   1     3   1:01

vor 3 Tagen

Far Cry 3-Trailer kündigt 60 fps-Patch für PS5 und PS5 Pro an
Zusätzliches Areal, Rosalina und mehr: Video stellt die Neuerungen der Switch 2-Version von Super Mario Bros. Wonder vor Video starten   4:58

vor einer Stunde

Zusätzliches Areal, Rosalina und mehr: Video stellt die Neuerungen der Switch 2-Version von Super Mario Bros. Wonder vor
Lego zeigt im Trailer die ersten Pokémon-Sets, die vor allem für erwachsene Fans sein sollen Video starten   1     1:22

vor einer Woche

Lego zeigt im Trailer die ersten Pokémon-Sets, die vor allem für erwachsene Fans sein sollen
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Zusätzliches Areal, Rosalina und mehr: Video stellt die Neuerungen der Switch 2-Version von Super Mario Bros. Wonder vor Video starten   4:58

vor einer Stunde

Zusätzliches Areal, Rosalina und mehr: Video stellt die Neuerungen der Switch 2-Version von Super Mario Bros. Wonder vor
Neues Pokémon TCG Pocket-Set Traumhafte Parade enthüllt Video starten   0:53

vor einer Stunde

Neues Pokémon TCG Pocket-Set "Traumhafte Parade" enthüllt
Donkey Kong Country Returns HD hat überraschend ein Update spendiert bekommen - Video zeigt alle Verbesserungen im Überblick Video starten   5     2   1:41

vor einem Tag

Donkey Kong Country Returns HD hat überraschend ein Update spendiert bekommen - Video zeigt alle Verbesserungen im Überblick
Life is Strange: Reunion schickt Max auf ihr letztes Abenteuer – und bringt eine alte Bekannte zurück Video starten   1   2:36

vor einem Tag

Life is Strange: Reunion schickt Max auf ihr letztes Abenteuer – und bringt eine alte Bekannte zurück
Marathon: Neuer Trailer verrät das Release-Datum für den Bungie-Shooter Video starten   2     1:56

vor 2 Tagen

Marathon: Neuer Trailer verrät das Release-Datum für den Bungie-Shooter
Die Sims 4: Im neuen Erweiterungspack Krone + Vermächtnis baut ihr adlige Dynastien auf und sichert eure Macht auf dem Thron Video starten   1     2:42

vor 3 Tagen

Die Sims 4: Im neuen Erweiterungspack "Krone & Vermächtnis" baut ihr adlige Dynastien auf und sichert eure Macht auf dem Thron
Far Cry 3-Trailer kündigt 60 fps-Patch für PS5 und PS5 Pro an Video starten   1     3   1:01

vor 3 Tagen

Far Cry 3-Trailer kündigt 60 fps-Patch für PS5 und PS5 Pro an
Bildqualität ohne Kompromisse: Die neue TV-Generation kommt genau recht für GTA 6 Video starten   1     2   56:31

vor 5 Tagen

Bildqualität ohne Kompromisse: Die neue TV-Generation kommt genau recht für GTA 6
Neues Open World-Rollenspiel im Stil von Elden Ring soll 2026 erscheinen und ihr könnt es schon jetzt ausprobieren Video starten   3     4:51

vor einer Woche

Neues Open World-Rollenspiel im Stil von Elden Ring soll 2026 erscheinen und ihr könnt es schon jetzt ausprobieren
Die Sims 4: Neue Coach-Kollaboration bringt Klamotten und Taschen mit Video starten   0:15

vor einer Woche

Die Sims 4: Neue Coach-Kollaboration bringt Klamotten und Taschen mit
Hela: Das Koop-Adventure erklärt sein Shade-System im Trailer Video starten   1:58

vor einer Woche

Hela: Das Koop-Adventure erklärt sein Shade-System im Trailer
One Piece: Die neuen Antagonisten zeigen im neuen Trailer zu Season 2, was sie drauf haben und wie gefährlich sie wirklich sind Video starten   1:38

vor einer Woche

One Piece: Die neuen Antagonisten zeigen im neuen Trailer zu Season 2, was sie drauf haben und wie gefährlich sie wirklich sind
mehr anzeigen