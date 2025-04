Mario-Spiel im Oster-Angebot: Schnappt euch diesen Switch-Hit jetzt stolze 52% günstiger!

In diesem Switch-Spiel vertragen sich sogar die Erzfeinde Mario und Bowser, um einen gemeinsamen Gegner zu bekämpfen.

Bei Amazon könnt ihr gerade ein Mario-Spiel für Nintendo Switch zum Schnäppchenpreis abstauben. Den First-Party-Hit, der bei seinem Release Ende 2023 in unserem GamePro-Test ansehnliche 85 Punkte abgestaubt hat, bekommt ihr jetzt 52 Prozent günstiger im Angebot. Für einen der sonst so preisstabilen Switch-Exklusivtitel ist das ein beachtlicher Rabatt. Hier geht's zum Deal:

Amazon macht zwar keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. Der Händler ist aber vermutlich mit dem Konkurrenten Otto mitgezogen, bei dem es das Spiel gerade im Oster-Angebot gibt. Dementsprechend solltet ihr damit rechnen, dass der Deal auch bei Amazon in den nächsten Tagen wieder endet. Bei Otto bekommt ihr gerade übrigens noch einen zweiten Mario-Hit günstig im Angebot, in diesem Fall zahlt ihr sogar nur 13,99€:

Mario und Bowser vereinen ihre Kräfte: Das bietet der günstige Switch-Hit!

8:32 Nach Wonder haut Nintendo direkt den nächsten Switch-Hit raus - Super Mario RPG im Test

Die Rede ist von Super Mario RPG, der 2023 erschienen Switch-Neuauflage des allerersten Mario-Rollenspiels, welches ursprünglich 1996 für SNES erschienen ist. Wie im Original werdet ihr auf eine Reise geschickt, die euch nicht nur durch das Pilzkönigreich, sondern auch durch die umliegenden Regionen führt. Euer Ziel ist es, den Schurken Schmiederich zu besiegen, der mit seinen Schergen das Land terrorisiert und sogar Bowsers Burg erobert hat.

Zu diesem Zweck zieht Mario gemeinsam mit Bowser, Prinzessin Peach und zwei weitere Helden los und bekämpft die Feinde in taktischen Rundengefechten, wie man sie vom Original-Entwickler Square (Final Fantasy) erwarten kann. Obwohl Super Mario RPG im Kern ein klassisches JRPG ist, spielt es sich jedoch vergleichsweise actionreich, was unter anderem daran liegt, dass ihr im Kampf eure Angriffe durch perfektes Timing verstärken könnt.

Die Zwischensequenzen des neuen Super Mario RPG sehen weit besser aus als im Original.

Außerdem steckt Super Mario RPG voller Minispiele sowie Action- und Jump&Run-Einlagen, die ein bisschen vom typischen Mario-Gameplay in das Rollenspiel mitbringen, beispielsweise wenn Mario auf Fässern balancierend einen Fluss hinabfährt. Ein Teil des Spielspaßes kommt zudem einfach nur vom Erkunden der bunten Welt von Mario mit ihren Wäldern, Burgen, Dörfern und schrägen Charakteren.

Im Vergleich zum Original gibt es einige spielmechanische Verbesserungen, die beispielsweise für mehr Dynamik in den Kämpfen sorgen. Ansonsten beschränkten sich die Unterschiede weitgehend auf die Grafik, die zwar den alten isometrischen Look beibehält, aber nun viel detaillierter und höher aufgelöst ist. Insbesondere den Zwischensequenzen im Animationsfilm-Stil sieht man den technischen Fortschritt der letzten Jahrzehnte deutlich an.