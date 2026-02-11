Schöner und besser als jede Soundbar: Vier Lautsprecher von Sony sind DER Heimkino-Geheimtipp!

Bei Amazon bekommt ihr ein Premium-Heimkino-System im Angebot, das es locker mit den besten Soundbars der Welt aufnehmen kann.

Wenn euch der Sound aus eurem Fernseher auch etwas zu dünn ist, dann müsst ihr euch nicht entweder für eine schlanke Soundbar oder gleich ein klobiges Lautsprecher-Koplettset entscheiden – es gibt jetzt auch eine Lösung dazwischen! Eine Lösung, die alles kann. Gut aussehen UND verdammt gut klingen.

Die vier Lautsprecher hören auf den Namen Sony BRAVIA Theatre Quad. Sie sind im Amazon-Angebot DER Geheimtipp, wenn ihr euer Wohnzimmer oder Heimkino auf ein neues Level befördern wollt:

Die beste Soundbar-Alternative: Damit gibt's ECHTEN Surroundsound & Dolby Atmos!

Die vier schicken, textilumantelten Lautsprecher des Sony-Soundsystems sind prinzipiell genauso simpel aufzubauen und einzurichten wie jede Soundbar auch. Einfach die Lautsprecher vor und hinter euch positionieren, am TV wird dann noch eine kleine Steuerzentrale, zum Beispiel per HDMI-Kabel, angeschlossen und fertig. Ihr braucht hier zwischen den Lautsprechern keine Kabel!

Ab da hören die Gemeinsamkeiten mit typischen Soundbars aber auch schon auf, denn was dann soundtechnisch folgt, spielt in einer anderen Liga.

Die vier Heimkino-Lautsprecher von Sony sehen in meinen Augen sogar besser aus als die allermeisten Soundbars – und sie klingen auch besser.

Dank der vier getrennten Lautsprecher bekommt ihr echten, tatsächlichen Surroundsound auf die Ohren – nicht irgendeinen, mit Software künstlich erzeugten Effekt, der sich so anhören soll, als kämen Geräusche von der Seite oder gar von hinten. Selbst Dolby Atmos, also vollwertiges 3D-Audio das euch auch von oben beschallt, ist mit dem Sony BRAVIA Theatre Quad kein Problem.

In meinen Augen und Ohren ist dieses Soundsystem eindeutig die beste Alternative zu Soundbars – selbst zu den besten und teuersten am Markt. Klar, die Sony-Boxen sind selbst im Angebot kein Schnäppchen, aber ihr könnt im Amazon-Angebot jetzt saftig sparen und dieser Klang ist es auch wert!

HiFi-Lautsprecher machen ein Heimkino aus einem ganz normalen Wohnzimmer

Dafür, dass all das so reibungs- und vor allem kabellos funktioniert, schlummert eine Menge Technik in den unscheinbaren Boxen. Laufend vermessen Sie euren Raum und passen ihre Klangcharakteristik und Lautstärken an eure Gegebenheiten an. Ihr braucht keine quadratisch-praktisch-gute Dunkelkammer im Keller für eine standesgemäße Heimkino-Erfahrung! Diese Lautsprecher liefern hochkarätigen Sound, ganz egal, wie euer Wohnzimmer geschnitten und eingerichtet ist.

Mit DTS:X und Dolby Atmos erlebt ihr 3D-Audio in eurem Heimkino. Dafür vermessen die Lautsprecher aktiv euren Raum!

Bei dem Thema spreche ich aus Erfahrung, denn mit einer Dachgeschosswohnung und dem klar formulierten Ziel, ein Wohnzimmer einzurichten, das eben nicht nach Kino aussehen soll, habe ich einiges hinter mir. Eine Lösung wie das Sony BRAVIA Theatre Quad ist da perfekt!

Von diesem Heimkino Soundsystem bin nicht nur ich überzeugt!

Längst nicht nur ich bin vom Sony-Soundsystem so angetan. Die nationale und internationale Fachpresse lobt das BRAVIA Theatre Quad genauso in höchsten Tönen. Zwei deutschsprachige Testberichte von ComupterBILD und Hifi.de finden beispielsweise recht eindeutige Worte:

Der Klang ist voluminös, ausgewogen und kräftig. Gleichzeitig ist er in vielen Situationen sehr dreidimensional. Der größte Pluspunkt ist die Flexibilität. Das Vierer-Boxen-Set Sony Theatre Quad HTA9M2 sieht gut aus, wirkt hochwertig verarbeitet und ist sehr einfach installierbar sowie bedienbar. Vor allem aber klingt es hervorragend: sehr natürlich und unverfälscht mit hervorragender Raumabbildung.

Überzeugt euch jetzt selbst von dieser genialen Sound-Lösung und schaut euch das Sony BRAVIA Theatre Quad im Amazon-Angebot an!