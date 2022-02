Mario Strikers Battle League angekündigt: Nintendo bringt endlich Mario-Fußball zurück!

Die Nintendo Direct im Februar 2022 hatte schon recht zu Beginn eine ziemliche Überraschung zu bieten. Denn nach vielen Jahren bringt Nintendo mal wieder ein Mario-Fußballspiel, dieses Mal für die Switch.

In Mario Strikers Battle League dürft ihr natürlich keinen Realismus erwarten, vielmehr geht es um schnelle, actiongeladene Matches mit Item-Einsatz und Turboschüssen. Die zahlreichen Charaktere aus dem Mario-Universum haben unter anderem besondere Super-Schüsse in petto, die das Blatt in einer Partie wenden können.

Anpassbare Kicker und 8-Spieler-Multiplayer

Mit diesem Konzept konnten schon die meisten der Vorgänger-Spiele begeistern, Battle League fügt einige weitere Elemente dazu und bietet etwa folgende Features:

Bis zu acht Spieler*innen

Lokaler und Online-Multiplayer-Modus

Anpassbare Figuren

Club-Modus (bis zu 20 Spieler*innen können einem Club beitreten)

"Hyper"-Schüsse

Im Ankündigungs-Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck vom Spiel machen:

Ein Release-Datum für Mario Strikers Battle League wurde ebenfalls bekannt gegeben. Ab dem 10. Juni 2022 können wir uns die Bälle im die Ohren feuern.

Freut ihr euch über die Ankündigung?