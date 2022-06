Mario Strikers: Battle League Football kostenlos ausprobieren im First Kick Event

Am 10. Juni erscheint exklusiv für Nintendo Switch das Arcade-Fußballspiel Mario Strikers: Battle League Football. Mit Nintendo Switch Online könnt ihr es aber schon am 4. und 5. Juni, also an diesem Wochenende, kostenlos im Multiplayer spielen. Das geht jedoch nur zu den festen Uhrzeiten des „First Kick“ genannten Events, und zwar jeweils von 5 bis 6 Uhr morgens, von 13 bis 14 Uhr am Nachmittag und von 21 bis 22 Uhr am Abend. Mehr erfahrt ihr auf der Produktseite von Mario Strikers: Battle League Football im Nintendo eShop, wenn ihr auf den Reiter "First Kick" klickt:

Schon vor dem Event könnt ihr euch im Nintendo eShop die Demo herunterladen und schon mal das Tutorial von Mario Strikers: Battle League Football spielen, um euch so auf die spannenden Multiplayer-Duelle vorzubereiten. In diesen könnt ihr übrigens auch im Team zu zweit an einer Konsole antreten. Für die Teilnahme am First Kick Event erhaltet ihr bei Nintendo Switch Online eine Belohnung von 100 Platinpunkten.

Was ist Mario Stikers: Battle League Football?

Fun-Fußball mit Mario-Charakteren: Das am 10. Juni exklusiv für Nintendo Switch erscheinende Mario Strikers: Battle League Football ist der dritte Teil der Fußballspiel-Reihe, die auf schnelle Matches und spektakuläre Aktionen anstatt auf Realismus setzt. In Fünfer-Teams treten Figuren aus dem Mario-Universum gegeneinander an und bedienen sich dabei nicht nur effektvoller Spezialschüsse, sondern greifen ihre Gegner auch mit aggressiven Tacklings an oder verschaffen sich ähnlich wie in Mario Kart durch Items einen Vorteil.

Hyper Strikes & Ausrüstung: Neu im Vergleich zu den Vorgängern ist dabei, dass ihr euren Charakteren Ausrüstung anlegen könnt, um ihre Werte zu verbessern. Außerdem gibt es jetzt sogenannte Hyper Strikes. Diese besonders starken Schüsse, die wortwörtlich einen Wirbelsturm auf dem Feld entfachen können (der obige Trailer verschafft euch einen Eindruck davon) könnt ihr auslösen, nachdem ihr einen golden leuchtenden Ball auf dem Feld eingesammelt habt. Trefft ihr damit, werden euch gleich zwei Tore angerechnet.

Noch mehr Multiplayer-Spaß: Auch im Multiplayer gibt es Neuerungen. So können nun an einer einzigen Switch-Konsole bis zu acht Spieler*innen an den Matches teilnehmen, also vier pro Team. Im Online-Multiplayer wir es einen neuen Club-Modus geben: Bis zu 20 Spieler*innen können sich in einem Club zusammenschließen und gemeinsam die Online-Rangliste aufsteigen.

Noch kein Mitglied bei Nintendo Switch Online?

Falls ihr Nintendo Switch Online noch nicht abonniert habt, ist nun vielleicht eine gute Gelegenheit, das zu ändern. Schließlich bekommt ihr durch den Service, der für den Online-Multiplayer fast aller Switch-Spiele benötigt wird, noch eine ganze Reihe weiterer Extras. Unter anderem könnt ihr zahlreiche NES- und SNES-Klassiker sowie die Battle-Royale-Hits Tetris 99 und Pac-Man 99 ohne zusätzliche Kosten spielen und eure Spielstände in der Cloud speichern.

Nintendo Switch Online kostet 3,99€ im Monat oder 19,99€ im Jahr. Ein besonders günstiges Angebot ist die Familienmitgliedschaft für 34,99€, die sich bis zu acht Accounts teilen können. Falls ihr noch weitere Extras genießen und beispielsweise N64- und Sega Mega Drive-Klassiker spielen wollt, könnt ihr euch auch für 39,99€ im Jahr (bzw. 69,99€ mit der Familienmitgliedschaft) das Abo inklusive Erweiterungspaket holen. Übrigens gibt es für Nintendo Switch Online eine kostenlose 7-tägige Testphase. Mehr erfahrt ihr hier: