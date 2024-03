Nintendo feiert 40 Jahre Mario-Spiele auf der Switch und vergisst dabei zwei der wichtigsten Meilensteine

Bald ist Mario Day und zur Feier gibt's ein neues Video.

Vor knapp 40 Jahren hat unser liebster Klempner in Super Mario Bros. für das NES seinen ersten richtigen Auftritt gehabt. Pünktlich zum Mar10 Day am 10. März wird das wieder gefeiert. In diesem Jahr geschiet das mit einem Video von Nintendo, das all seine Auftritte auf der Switch zeigt – oder sollten wir besser sagen "FAST all seine Auftritte".

Zwei der wichtigsten Meilensteine werden im Video nämlich nicht gezeigt und wer an dieser Stelle eins und eins zusammenzählt, kommt vielleicht auf des Rätsels Lösung. (via Nintendo)

Hier aber erst einmal das Video zu Marios Feiertag:

Waren das alle Mario-Spiele auf der Switch?

Aber gehen wir der Reihe nach alle Spiele aus dem Video einmal durch. Da hätten wir...

Super Mario Bros. (via NSO)

Super Mario Bros. 2 (via NSO)

Super Mario Bros. 3 (via NSO)

Super Mario World (via NSO)

Super Mario Land 2 (via NSO)

Super Mario 64 (via NSO)

New Super Mario Bros. U Deluxe

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Super Mario Odyssey

Super Mario Bros. Wonder

Wie ihr seht, sind die älteren Mario-Spiele auf der Switch via Nintendo Switch Online (kurz: NSO) verfügbar. Auch hat es natürlich Super Mario Bros. Wonder als bislang letzter Ableger auf die Liste geschafft.

Nintendo macht großen Fail unvergessen

Einige schlauen Füchse unter euch haben vermutlich bereits gemerkt, dass Super Mario Galaxy und Super Mario Sunshine im Video fehlen, die beide ebenfalls auf der Nintendo Switch erschienen sind.

Doch Nintendo hat das Thema Super Mario 3D All-Stars, die Collection, die neben den beiden oben genannten Meisterwerken auch Super Mario 64 beinhaltete, kurzerhand unter den Tisch gekehrt.

Falls ihr die unschöne Aktion bereits vergessen habt: Die Collection sorgte Ende 2020 für großen Wirbel, da sie lediglich für ein halbes Jahr auf der Switch verfügbar war. Die künstliche Verknappung kam jedoch völlig zurecht bei Fans überhaupt nicht gut an, die heutzutage horrende Preise für die Sammlung ausgeben müssen.

Mit Blick auf die YouTube-Kommentar kommt das Fehlen der beiden Spiele ebenfalls nicht sonderlich gut an. Viele sagen, dass das Video mehr einer Werbung als einer Feier zu Ehren von Mario gleicht.

Habt ihr gemerket, welche beiden Spiele fehlen und wie betrachtet ihr die Aktion von Nintendo aus heutiger Sicht? Wünscht ihr euch beide Spiele zurück?