Xbox Game Pass im Juni 2024: Alle neuen Spiele und Abgänge

Das sind die neuen Spiele bei Game Pass im Juni 2024.

Der Mai ist fast vorbei, große Live-Events mit vielen Neuankündigungen stehen an und deshalb lohnt sich schon jetzt ein Blick auf den Juni. Bereits jetzt kennen wir nämlich schon einige der neuen Spiele für den Xbox Game Pass. Wir fassen für euch zusammen, welche neuen Titel in den Service kommen – und welche ihn verlassen.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele immer in zwei Monatshälften aufgeteilt sind, wird dieser Artikel von uns regelmäßig aktualisiert.

Diese Xbox-Spiele sind im Juni 2024 neu im Game Pass

Noch steht die offizielle Bekanntgabe durch Microsoft aus. Trotzdem kennen wir schon eine Auswahl an Spielen, die auf euch warten werden. Die Titel für die erste Monatshälfte werden voraussichtlich am 04. Juni bekannt gegeben.

Firework (04. Juni) - PC

Rolling Hills (04. Juni) - Konsole, Cloud, PC

Still Wakes the Deep (18. Juni) - Konsole, Cloud, PC

Die potenziellen Game Pass-Highlights im Juni

Still Wakes the Deep

1:17 Still Wakes the Deep könnte das Horror-Highlight im Juni werden

Release im Game Pass: 18. Juni 2024

18. Juni 2024 Genre: Horror-Adventure

Darum geht's: Im Game Pass erwartet euch im Juni ein interressantes Horror-Adventure. Still Wakes the Deep stammt vom The Chinese Room (Amnesia: A Machine for Pigs, Everybody's Gone to the Rapture) , und hat schon in ersten Trailern durch seine dichte Atmosphäre bereits Aufmerksamkeit erregt.

Im Spiel befindet ihr euch auf einer abgelegenen Bohrinsel und kämpft während eines Sturms um euer Leben. Als ob das nicht schon genug wäre, treiben auf der Insel auch noch übernatürliche Horrorphänomene ihr Unwesen.

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Juni 2024

Noch sind keine Spiele offiziell bekannt, die den Game Pass im Juni verlassen werden. Sobald Microsoft Infos dazu bekannt gibt, werden wir euch hier darüber informieren.

Noch mehr Empfehlungen für euch

Tipps für alle Game Pass-Abonnent*innen: In unserer Empfehlungsliste findet ihr einige besonders gute Spiele aus dem Game Pass, die wir euch ausdrücklich ans Herz legen können. Und wie jeden Monat könnt ihr zudem noch einmal nachlesen, welche Spiele im vergangenen Monat im Game Pass gelandet sind.

Alle Infos zum Game Pass

Der Xbox Game Pass ist ein kostenpflichtiger Service für die Xbox Series X/S sowie die Xbox One, der euch Zugriff auf über 400 Spiele gibt. In der Standard-Variante könnt ihr lediglich auf die normale Bibliothek des Game Pass zugreifen. Mit der Ultimate-Abostufe, die etwas mehr kostet, bekommt ihr zusätzlich eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft, Zugang zum Cloud Gaming, dem PC Game Pass sowie EA Play.

Welche Game Pass-Spiele werdet ihr euch im Juni für eure Xbox holen?