Von Mario bis Zelda: Große Hits für Nintendo Switch jetzt bei Amazon im Angebot!

Auch bei Amazon bekommt ihr jetzt große Switch-Spiele günstig im Angebot.

Um den großen Spiele-Sale bei MediaMarkt zu kontern, durch den ihr 20 Prozent Extra-Rabatt auf alle Spiele bekommt, bietet nun auch Amazon viele große Hits für Nintendo Switch günstiger an. Da hier die Versandkosten wegfallen, könnt ihr sogar noch ein paar Euro besser wegkommen.

Selbst die neuesten First-Party Spiele wie Princess Peach: Showtime und Super Mario Bros. Wonder sind unter den Angeboten. Wie bei MediaMarkt wird der Rabatt erst an der Kasse abgezogen, auf der Shopseite seht ihr also noch den alten Preis.

Leider hat Amazon bislang keine Übersichtsseite für die Angebote angelegt, man muss also selbst danach suchen. Um euch diese Arbeit abzunehmen, haben wir euch hier eine kleine Liste mit zehn der interessantesten Deals zusammengestellt:

7:58 Der große Auftritt ihrer Majestät - Princess Peach: Showtime!

Der Sale bei MediaMarkt läuft noch bis zum 8. April um 9 Uhr morgens. Vermutlich werden die Angebote bei Amazon deshalb genauso lange gültig bleiben, sofern sie nicht vorher ausverkauft sind. Es ist gut möglich, dass Amazon bis dahin sogar noch bei weiteren Spielen mitzieht.

Falls das Switch-Spiel, das ihr haben möchtet, bislang bei Amazon nicht günstiger sein sollte, solltet ihr vielleicht mal bei MediaMarkt vorbeischauen. Dort gibt's beispielsweise auch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom im Angebot, das bei Amazon bislang noch nicht reduziert ist.

Amazon Oster-Angebote: Nur noch bis Mitternacht tausende Deals sichern!

Die Amazon Oster-Angebote mit tausenden günstigen Deals enden schon um Mitternacht.

Bei Amazon laufen übrigens noch bis Mitternacht die Oster-Angebote, durch die ihr tausende günstige Schnäppchen abstauben könnt. Neben Gaming-Deals sind beispielsweise günstige 4K-Fernseher, Handys, Amazon-Eigenmarken wie Fire TV Sticks und jede Menge Spielzeug dabei. Dieser Link bringt euch zur Übersicht:

