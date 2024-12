Marvel Rivals: Ein Charakter zieht den Hass von allen auf sich und er ist noch nicht einmal OP

Marvel Rivals bietet eine große Auswahl an Charakteren.

Mit Marvel Rivals ist am 6. Dezember der neue PvP-Shooter mit Figuren aus dem beliebten Comic-Universum erschienen. Zum Start sind satte 33 Held*innen im Spiel vertreten. Die meisten davon kommen gut an, einer ist der Community aber schon jetzt ein Dorn im Auge.

Alle hassen Jeff

Darum geht's: Die Community von Marvel Rivals diskutiert natürlich schon fleißig darüber, welche Charaktere die besten sind, wer generft oder gebuffed werden sollte. Ein Charakter sorgt dabei für besonders intensive Diskussionen: Jeff the Landshark!

Der kleine Landhai ist wohl der niedlichste und eigenartigste Charakter im ganzen Spiel. Er kann in den Boden eintauchen und ist dadurch recht schwer zu erwischen, macht sonst aber nur mäßigen Schaden. Seine Ultimate ist dafür eine der stärksten im ganzen Spiel.

Jeff verschwindet dann nämlich im Boden und verschluckt sowohl Gegner als auch Teammates in einem Radius von zehn Metern. Teammates werden geheilt, Gegner erleiden Schaden. Zudem kann Jeff selbst entscheiden, wann und wo er die Held*innen wieder ausspuckt, also sie auch von der Map pusten. In der Theorie kann er so die komplette Lobby ausschalten.

In diesem Clip könnt ihr euch die Ultimate ansehen:

Ein Teil der Community hat schon jetzt genug vom kleinen Jeff. Ein Clip, in dem der Hai von Hulk ordentlich verprügelt wird, wird daher immer wieder im Zusammenhang mit ihm geteilt:

Während die einen Jeff also hassen, ist er bei den anderen natürlich ganz besonders beliebt. Jeff summt beispielsweise die Melodie aus "Der Weiße Hai", wenn er abtaucht, spukt Blubberblasen aus und lädt nach, in dem er einen Fisch verdrückt. Zudem sieht er einfach ziemlich süß aus.

Die Integration und Umsetzung von Jeff ist definitiv ein cleverer Move von Marvel. Bei der Kombination aus Aussehen und Ultimate war im Grunde abzusehen, dass es intensiv geführte Diskussionen und starke Emotionen in der Community geben würde. Und dadurch bleibt das Spiel natürlich im Gespräch.

Wie steht ihr zu Jeff the Landshark und gefällt euch Marvel Rivals bisher?