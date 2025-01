Marvel Rivals Season 1: Uhrzeit, Release, Helden und mehr - Alle Infos zum Start

Alles zum Start von Season 1 in Marvel Rivals.

Die erste Season von Marvel Rivals geht schon bald an den Start und bringt einige Neuerungen ins Spiel. Wir fassen hier zusammen, wann genau es bei uns losgeht und was sich im beliebten Hero-Shooter alles ändert.

Release: Um diese Uhrzeit startet Season 1 in Marvel Rivals

Startdatum von Season 1: Freitag, der 10. Januar 2025

Freitag, der 10. Januar 2025 Start-Uhrzeit von Season 1: 10 Uhr deutscher Zeit

10 Uhr deutscher Zeit Name der Season: Eternal Night Falls

Die erste Season ist in zwei Hälften aufgeteilt. Der zweite Part soll etwa sechs bis sieben Wochen später starten, also vermutlich zwischen dem 21. bis 28. Februar. Einen offiziellen Endpunkt von Season 1 gibt es noch nicht, sie wird aber in etwa drei Monate laufen.

Das erwartet euch in Season 1 von Marvel Rivals

Neue Held*innen

Mit der ersten Season stoßen auch einige neue Charaktere dazu. Insgesamt vier Neuzugänge wird es geben, die allesamt zu den Fantastic Four gehören:

Mr. Fantastic (Duelist) – verfügbar zum Start von Season 1

– verfügbar zum Start von Season 1 Invisible Woman (Strategist) – verfügbar zum Start von Season 1

– verfügbar zum Start von Season 1 The Thing (Vanguard) – verfügbar ab der zweiten Hälfte von Season 1

– verfügbar ab der zweiten Hälfte von Season 1 Human Torch (Duelist) – verfügbar ab der zweiten Hälfte von Season 1

Hier könnt ihr euch die Held*innen auch im Trailer anschauen:

1:04 Marvel Rivals enthüllt Season 1: Eternal Night Falls bringt fantastische Helden ins Spiel

Autoplay

Neue Maps

In der Story von Season 1, die sich rund um Draculas Invasion von New York City und das Verschwinden von Doctor Strange dreht, könnt ihr insgesamt drei neue Maps erkunden:

Empire of Eternal Night: Midtown (Convoy) – verfügbar zum Start von Season 1

– verfügbar zum Start von Season 1 Sanctum Sanctorum (Doom Match) – verfügbar zum Start von Season 1

– verfügbar zum Start von Season 1 Central Park – verfügbar ab der zweiten Hälfte von Season 1

Neuer Modus

Mit Doom Match kommt auch ein komplett neuer Modus ins Spiel. In diesem Arcade-Mode treten acht bis 12 Spieler*innen in verschiedenen Fraktionen gegeneinander an und müssen ihre Gegner ausschalten. Die Fraktion, die am Ende in der Rangliste am weitesten oben steht, gewinnt.

Neuer Battle Pass

Natürlich darf auch ein Battle Pass für die erste Season nicht fehlen. Darin enthalten sind zehn exklusive Skins für Held*innen. Ihr könnt den Battle Pass für 990 Lattice kaufen und bekommt bis zu 600 Lattice zurück, wenn ihr ihn abschließt. Außerdem laufen die Battle Passes in Marvel Rivals nicht ab, sodass ihr keinen Zeitdruck habt.

Balance-Anpassungen

Zuletzt bekommt Marvel Rivals zum Season-Start auch ein Update mit einigen Anpassungen spendiert. Die kompletten englischen Patchnotes findet ihr auf der offiziellen Seite.

Unter anderem werden etwa Heroes wie Hela und Hawkeye generft, während Vanguards wie Captain America und Venom, sowie Strategen wie Wolverine und Storm gebufft werden.

Was erhofft ihr euch noch von der ersten Season in Marvel Rivals?