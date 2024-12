Marvel Rivals Tier List: Das ist die aktuelle Meta mit den besten Charakteren

Wir zeigen euch, welche Superheld*innen zum Release am stärksten sind.

Mit Marvel Rivals ist am 6. Dezember ein neuer Online-Shooter für die PS5, die Xbox Series X/S und den PC erschienen. Der Titel wird Free-2-Play angeboten und schickt euch in der Rolle verschiedener Superheld*innen aus dem Marvel-Universum in actionreiche 6-gegen-6-Matches.

Zum Release bietet Marvel Rivals satte 33 Charaktere zur Auswahl, die natürlich allesamt eigene Fähigkeiten, Stärken und Schwächen mitbringen. Wir haben für euch zig Rankings, Foren- und Reddit-Posts durchgearbeitet und präsentieren euch hier eine Tier List, die aus all diesen Beiträgen gebildet wurde.

Dieser Artikel wird fortlaufend angepasst: Durch Patches kann die Balance der Charaktere natürlich jederzeit angepasst und verändert werden. Zudem wird es einige Zeit dauern, bis wirklich alle Tricks aller Charaktere auch voll und ganz verstanden wurden.

Marvel Rivals Tier List

Ohne große Umschweife kommen wir damit direkt zur Tier List. Erklärungen dazu findet ihr dann weiter unten im Artikel.

S Hawkeye, Luna Snow, Venom, Winter Soldier, Doctor Strange, Magneto, The Punisher A Adam Warlock, Black Widow, Cpt. America, Hela, Loki, Mantis, Moon Knight, Psylocke, Rocket Raccoon, Scarlet Witch, Groot, Iron Fist, Star-Lord B Cloak and Dagger, Jeff the Land Shark, Magik, Spider-Man, Storm, Squirrel Girl, Thor, Iron Man, Peni Parker, Wolverine C Black Panther, Hulk, Namor

C-Tier

Black Panther gehört zu den schwächeren Helden im Spiel.

Black Panther, Hulk, Namor

Im C-Tier finden sich jene Charaktere, deren Fähigkeiten entweder (noch) vergleichsweise schwach oder einfach schwerer zu nutzen sind. Zudem gibt es für alle Charaktere in diesem Tier einfach Alternativen, die derzeit effektiver sind. Gut möglich, dass hier mit Patches noch Anpassungen vorgenommen werden.

B-Tier

Spider-Man ist schwer zu spielen, in den richtigen Händen aber ziemlich stark.

Cloak and Dagger, Jeff the Land Shark, Magik, Spider-Man, Storm, Squirrel Girl, Thor, Iron Man, Peni Parker, Wolverine

Im B-Tier landen Charaktere, die nicht unbedingt einfach zu spielen sind, in den richtigen Händen aber durchaus dominieren können. Nicht alle Spieler*innen werden mit diesen Picks sofort erfolgreich sein, aber mit ein wenig Übung können diese ein Team trotzdem bereichern.

A-Tier

Rocket Racoon ist ein guter Allrounder.

Adam Warlock, Black Widow, Cpt. America, Hela, Loki, Mantis, Moon Knight, Psylocke, Rocket Raccoon, Scarlet Witch, Groot, Iron Fist, Star-Lord

Charaktere aus dem A-Tier sind ganz allgemein eine gute Wahl. Sie erfüllen ihre Rollen verlässlich und auch, wenn sie nicht unbedingt die stärksten Charaktere überhaupt sind, lohnt es sich in jedem Fall, sie zu spielen.

S-Tier

Venom gehört zu den stärksten Charakteren im Spiel.

Hawkeye, Luna Snow, Venom, Winter Soldier, Doctor Strange, Magneto, The Punisher

Das S-Tier ist für Charaktere aufgehoben, die zum jeweiligen Zeitpunkt die absoluten Top-Picks sind. Sie sind in nahezu jedem Match vertreten, weil sie eben auch so gut sind. Manchmal sogar ein bisschen zu gut, weshalb diese Charaktere am ehesten zum Ziel von Nerfs werden könnten.

