Spider-Man vs. Avengers - Square Enix will Sonys PS4-Hit überbieten

Während Superhelden-Filme aus dem Hause Marvel schon Rekordeinnahmen an den Kinokassen feierten, blieb es im Videospielbereich eher ruhig. Erst mit Marvel's Spider-Man, das im letzten Jahr exklusiv für die PS4 erschien, schien der Hype um die Avengers endlich auch im vollen Umfang überzuschwappen. Nun steht Marvel's Avengers: A-Day in den Startlöchern.

Publisher Square Enix und Entwickler Crystal Dynamics enthüllten das Superhelden-Abenteuer ganz offiziell auf der E3 2019 und zeigten uns, was wir vom Marvel Games-Vorstoß erwarten dürfen. Die Erwartungen an dem Mix aus Singleplayer- und Koop-Ansätzen sind jedenfalls gigantisch - und damit sind nicht nur die Fans gemeint.

Sogar Square Enix mochte Sonys Spider-Man: Auch Yosuke Matsuda, CEO von Square Enix, teilt im Gespräch mit Gamesindustry seine Vorstellungen davon, wie gut das erste große Avengers-Spiel zu sein hat. Vor allem im Hinblick auf andere Marvel-Spiele wie das eingangs erwähnte Marvel's Spider-Man von Insomniac Games.

"Spider-Man war ein großes Spiel und ein riesiger Erfolg, also werden wir hart arbeiten, um einen derartigen Erflg zu haben. Also glaube ich, dass es meine Erwartungen [an Avengers] erhöht hat. Ich finde, man sollte sich große Ziele setzen. Ich glaube, Spider-Man war großartig, aber wir wollen uns nicht geschlagen geben. Wir arbeiten hart daran, um in der Lage zu sein, eine neue Erfahrung bieten zu können."