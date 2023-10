Marvel’s Spider-Man 2: Fan entdeckt geheimen Raum und er offenbart das Schicksal von Rhino und 3 weiteren Superschurken

Was wurde aus Rhino in Spider-Man 2?

Schon in Marvel’s Spider-Man und Marvel's Spider-Man: Miles Morales gab es eine Vielzahl von Bösewichten, die wir ausschalten mussten. Superschurken wie Electro, Rhino oder Dr. Octopus nahmen es mit Peter Parker auf und versuchten, ihn zu besiegen.

Doch die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft hat es jedes Mal geschafft, die Angreifer zu überwältigen. Doch was wurde eigentlich aus den Schurken? Ein Fan hat nun einen geheimen Raum in Marvel's Spider-Man 2 entdeckt, der das Schicksal von einigen der Antagonisten verrät.

Vorsicht, Spoiler: Wir verraten in dem Artikel, wie die Schurken im ersten Teil der Reihe verblieben sind und was Kraven im zweiten Teil mit ihnen zu tun hat.

Marvel’s Spider-Man 2 hat einen Geheimraum, in dem wir die Schurken finden

Was ist mit den Schurken passiert? Im Laufe von Marvel’s Spider-Man 2 finden wir heraus, dass Kraven die anderen Superschurken zum Vergnügen jagt und killt. Wir sehen, wie Scorpion getötet wird und finden die Ausrüstung von Vulture, Electro und Shocker in der Basis von Kraven. Dr. Octopus befindet sich immer noch im Gefängnis.

Doch ein Spieler fand jetzt zusätzlich heraus, was mit Rhino geschehen ist. Durch einen Glitch ist es ihm gelungen, einen geheimen Raum zu finden, in dem ein Thron aufgestellt ist. Neben dem Thron befinden sich viele Hörner und Schädel, die Kraven im Laufe der Zeit erbeutet hat.

Hinter Kravens Thron sind gleich vier Köpfe als Jagdtrophäe an der Wand. Die größte Trophäe in der Mitte ist der Kopf von Rhino. Auch ihn hat es also erwischt und er wurde wie Electro, Vulture und Shocker zu einem Sammelobjekt von Kraven:

Wie hat der Spieler den Raum gefunden? Der Spieler hat einige der Glitches ausprobiert, die es schon im ersten Teil der Reihe gab. Dabei fand er heraus, dass einer der Bugs immer noch funktioniert (via reddit.com).

Er begab sich in die Untergrundwelt und fand dort eine seltsame Struktur: ein Rohr mit einer unsichtbaren Wand. Hier nutzte er den Fotomodus und entdeckte so ein kleines Loch, durch das er mit der Kamera schlüpfte. So entdeckte er die Köpfe der Schurken.

Der User denkt, dass es noch mehr solcher versteckten Easter Eggs im Spiel gibt. Er freut sich darauf, die Welt mithilfe des Glitches zu erkunden und weitere, spannende Entdeckungen zu machen. Als Beispiel nennt er versteckte, mysteriöse Tempel und die Reflexionen im Fenster.

Andere Fans sind unzufrieden, wie der Tod von Rhino gelöst wurde. Sie hätten sein Ende lieber direkt gesehen und ihn mit Scorpion ausgetauscht.

Welche Easter Eggs habt ihr bislang entdeckt? Hättet ihr euch ein anderes Schicksal für Rhino gewünscht?