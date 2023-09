Marvel's Spider-Man 2 Spielzeit bestätigt - Story kürzer als es die Open World-Größe vermuten lässt

Insomniac bestätigt die Spielzeit von Spider-Man 2.

Marvel's Spider-Man 2 erweitert bekanntlich die Map um die New Yorker Stadtteile Queens und Brooklyn, in Sachen Storylänge eifert das Sequel allerdings dem 2019 erschienenen Erstling nach. Das bestätigt Entwicklerstudio Insomniac Games jetzt in einem Interview mit VG27/4.

Spieldauer - Marvel's Spider-Man 2 in etwa so lang wie der erste Teil

Wie lang soll die Story von Marvel's Spider-Man 2 demnach ausfallen? In etwa so lang wie die Geschichte von Marvel's Spider-Man 2, so Senior Game Director Ryan Smith gegenüber VG24/7. Der Seite Howlongtobeat zufolge beansprucht die Geschichte des ersten Spider-Man-Spiels von Insomniac durchschnittlich 17 Stunden. Für Story und Nebenaufgaben werden 25,5 Spielstunden angegeben.

Gesamtspielzeit womöglich länger: Die 17 Spielstunden beziehen sich aber natürlich nur auf die Story. Da das Sequel die Größe der Open World mit den beiden Stadtteilen Queens und Brooklyn nun nahezu verdoppelt und wesentlich mehr freischaltbare Anzüge bietet als der erste Teil, gehen wir davon aus, dass die Gesamtspielzeit etwas länger ausfallen wird, schlicht und einfach weil voraussichtlich mehr Nebenaktivitäten auf unserer Open World-To-Do-Liste stehen dürften.

Alle bestätigten Anzüge findet ihr in dieser Übersicht:

Marvel's Spider-Man 2 angespielt

Wir hatten vor Kurzem die Möglichkeit, Marvel's Spider-Man 2 ganze 90 Minuten lang anzuspielen. Alle Eindrücke aus unserer Hands on-Session findet ihr hier:

Marvel's Spider-Man 2 erscheint am 20. Oktober 2023 exklusiv für die PlayStation 5 und setzt die Geschichte von Peter Parker fort. Der Held ist diesmal allerdings nicht alleine unterwegs, sondern geht gemeinsam mit seinem Freund und Schützling Miles Morales auf Schurkenjagd. Diesmal müssen es die beiden Strumpfhosenträger unter anderem mit Venom und Kraven The Hunter aufnehmen.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Was sagt ihr zur Story-Länge? Genau richtig oder hättet ihr euch einen größeren Story-Umfang gewünscht?