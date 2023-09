Marvel's Spider-Man 2 bietet so viele Anzüge wie noch nie: Das ist die genaue Anzahl

So viele Anzüge gibt es in Marvel's Spider-Man 2.

Wir haben Marvel's Spider-Man 2 vor Kurzem im Rahmen eines Presse-Events angespielt. Dabei konnten wir nicht nur das erweiterte Kampfsystem ausprobieren und die Open World von New York City mit den neuen Webwings erkunden, sondern haben auch allerhand neue Informationen zum Superhelden-Abenteuer erfahren – unter anderem, wie viele unterschiedliche Anzüge es nun gibt.

So viele Anzüge gibt's in Marvel's Spider-Man 2:

Ihr könnt diesmal 65 Anzüge für Peter und Miles freischalten

Jedes Spinnenkostüm ist außerdem in drei unterschiedlichen Styles, also Farben, verfügbar, die wir ebenfalls freischalten können. Damit ergeben sich also 195 verschiedene Looks für die beiden Spinnenmänner.

Wie schalte ich die Anzüge und Styles frei? Indem wir wie in den Vorgängern Open World-Aktivitäten erledigen und dadurch bestimmte Materialen und Tokens sammeln.

Zum Vergleich: Im ersten Marvel's Spider-Man könnt ihr insgesamt 47 Anzüge freispielen:

Welche Anzüge in Marvel's Spider-Man 2 sind bereits bekannt?

Standardmäßig wird Peter seinen neuen Symbiotenanzug (Venom-Anzug) tragen, Miles hingegen schwingt mit seinem klassischen schwarz-roten Kostüm durch New York City:

Daneben haben wir bereits eine Handvoll alternativer Kostüme für die beiden Strumpfhosenträger in den Trailern gesehen, darunter (via GameSpot):

Peters Advanced-Suit (Der Anzug aus dem ersten Marvel's Spider-Man aus dem Jahr 2018)

Arachknight Suit

Aurantia Suit

Tactical Suit

25th Century Suit

Stone Monkey Suit

Apunkalyptic Suit

Agimat Suit

Shadow Spider Suit

Red Spectre Suit

Encoded Suit

Biomechanical Suit

Tokusatsu Suit

Marvel's Spider-Man 2 angespielt

Alle Eindrücke aus unserer Hands on-Session findet ihr hier:

Unseren Ersteindruck könnt ihr in unserer großen Preview nachlesen, die wir euch oben verlinkt haben, oder auch in Videoform schauen:

8:57 So will Spider-Man 2 sogar noch den grandiosen Vorgänger toppen

Marvel's Spider-Man 2 erscheint am 20. Oktober 2023 exklusiv für die PlayStation 5 und setzt die Geschichte von Peter Parker fort. Der Held ist diesmal allerdings nicht alleine unterwegs, sondern geht gemeinsam mit seinem Freund und Schützling Miles Morales auf Schurkenjagd. Diesmal müssen es die beiden Strumpfhosenträger unter anderem mit Venom und Kraven The Hunter aufnehmen.