Marvel's Spider-Man 2: Bild zeigt komplette Map - So groß ist die Karte im Vergleich zu Teil 1

So sieht die Map von Marvels Spider-Man 2 aus.

In Insomniac Games' Superhelden-Abenteuer Marvel's Spider-Man 2 schwingen wir mit Peter Parker und Miles Morales erneut durch die Häuserschluchten von New York City. Diesmal toben wir uns allerdings nicht nur in Manhattan aus, sondern können daneben noch zwei weitere Stadtteile der Metropole erkunden.

So groß ist die Open World von Marvel's Spider-Man 2

Die Spielwelt des Open World-Abenteuers wird nun nämlich um die New Yorker Stadtteile Queens und Brooklyn erweitert. Mit Veröffentlichung eines neuen Trailers zu Marvel's Spider-Man 2 im Rahmen der September 2023-Ausgabe von Sonys State of Play gibt es nun endlich auch erste Bilder der Map.

Im unteren Bild-Tab könnt ihr euch die Karte von Spider-Man 2 im direkten Vergleich zum Erstling anschauen (via DomTheBomb). Bei der linken größeren Fläche handelt es sich um den Stadtteil Manhattan, auf der rechten Seite der Map befinden sich Brooklyn (der Zipfel unten) und Queens (oben):

GamePro hatte in der letzten Woche die Gelegenheit, Spidey 2 ganze 90 Minuten lang anzuspielen. Dabei konnten wir uns selbst ein Bild der Open World beziehungsweise ihrer Größe machen und können Entwarnung geben: Erschlagend weitläufig wie beispielsweise in Assassin's Creed Valhalla kam uns die Open World nicht vor.

Wir empfinden die Größe unserer Superheldenspielwiese hingegen als genau richtig: nicht zu groß und nicht zu klein. Wir haben genügend Freiraum zum Schingen und zum Gleiten mit den neuen Webwings, werden gleichzeitig aber nicht vom überfordernden Gefühl geplagt, dass wir niemals mit dem Erkunden der Map fertig werden.

Übrigens gibt es auch eine überarbeitete Schnellreise-Funktion. Dank SSD der PS5 soll Fast-Travel ohne spürbare Ladezeiten auskommen.

Marvel's Spider-Man 2 angespielt - So gut gefällt uns das Superheldenabenteuer bis jetzt

Alle Eindrücke aus unserer Hands on-Session findet ihr hier:

Unseren Ersteindruck könnt ihr in unserer großen Preview nachlesen, die wir euch oben verlinkt haben, oder auch in Videoform schauen:

8:57 So will Spider-Man 2 sogar noch den grandiosen Vorgänger toppen

Marvel's Spider-Man 2 erscheint am 20. Oktober 2023 exklusiv für die PlayStation 5 und setzt die Geschichte von Peter Parker fort. Der Held ist diesmal allerdings nicht alleine unterwegs, sondern geht gemeinsam mit seinem Freund und Schützling Miles Morales auf Schurkenjagd. Diesmal müssen es die beiden Strumpfhosenträger unter anderem mit Venom und Kraven The Hunter aufnehmen.

Was sagt ihr zur Map-Größe des Spiels? Genau richtig oder zu groß?