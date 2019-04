Wer sich auch nur eine Minute in Marvel's Spider-Man durch die Straßenschluchten von Manhattan geschwungen hat, weiß ganz genau, das der PS4-Exklusivtitel aus dem Hause Insomniac Games voller Anspielungen und Easter Eggs steckt. Aber nicht jedes kleine Detail muss ein offensichtlicher Verweis auf andere Marvel-Helden oder gar die Avengers sein.

Damit habt ihr nicht gerechnet: Ein Entwickler nahm die Oster-Feiertage jetzt zum Anlass, um Fans über ein Easter Egg zu informieren, das bisher wirklich noch niemand entdeckt hat. Und das ist auch kein Wunder, denn dieses kleine Detail ist so clever wie es nischig ist.

This feels like the right time to mention an Easter egg that everyone's passed over so far: these guys don't work on Saturdays! pic.twitter.com/kJydFBG4DG