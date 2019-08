Marvel's Spider-Man: Dieser neue Bug ist bekloppt & gruselig zugleich

Achtung: Es folgen Spoiler zu Marvel's Spider-Man!

Im PS4-exklusiven Blockbuster Marvel's Spider-Man kommt Manhattan niemals wirklich zur Ruhe. Musste die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft doch gerade erst Mr. Negative und seine Schergen von den Inner Demons aufhalten, legt er sich jetzt mit ... Jeansmonstern an.

Der wohl bisher lustigste Spider-Man-Bug

Aber keine Angst, hierbei handelt es sich nicht um eine neue Story-Line für Spidey, sondern um einen ziemlich bekloppten Bug.

Marvel's Spider-Man-Spieler trilbyfrank hat vor Kurzem Screenshots des seltsamen Zwischenfalls auf Reddit geteilt, bei dem offenbar sämtliche Passanten der Open World von Manhattan in Denim gehüllt wurden - und die wollten wir euch ebenfalls nicht vorenthalten.

Übrigens: Wer des Englischen mächtig ist und richtig doofe Wortwitze mag, sollte mal einen Blick in die Kommentare des dazugehörigen Reddit-Threads werfen. Hier stapeln sich wundervolle Puns à la "Spi-Denim" oder "who was the jeanious behind this bug?".

Marvel's Spider-Man ist exklusiv für die PS4 erhältlich.

Quelle: Kotaku.

Was sind die lustigsten Videospiel-Bugs, die euch widerfahren sind?