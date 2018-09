In unserem Test zu Marvel's Spider-Man stellt sich die Schwung-Mechanik als die - mit Abstand - coolste Fähigkeit von Spidey heraus.

Deswegen ist das Schwingen cool: Das Schwingen durch die Open World von Manhattan sieht nicht nur verdammt stylisch aus, sondern steuert sich wunderbar einfach und intuitiv, sodass wir schon nach kurzer Zeit in einen berauschenden Flow geraten.

Wie ist die Schwung-Mechanik entstanden? Das verrät uns das kalifornische Studio Insomniac Games in einem neuen Entwickler-Video.

Darin erklären die Macher rund um Creative Director Bryan Intihar und Game Director Ryan Smith, wie sie die schwungvolle Mechanik entwickelt und schließlich perfektioniert haben.

Das Schwingen ist zwar grundsätzlich einfach, kann aber dennoch gemeistert werden, erklärt Smith:

"Wir wollten sichergehen, dass die Steuerung einfach ist und ihr sofort mit den Schwingen loslegen könnt. Gleichzeitig wollten wir etwas Tiefe in die Mechanik bringen. "

"Je länger ihr spielt, desto vertrauter werden ihr mit Moves, die ihr miteinander verbinden könnt. Lauft ihr per Wallrun beispielsweise an einer Wand entlang, könnt ihr euch anschließend per Knopfdruck einfach um eine Ecke bewegen."