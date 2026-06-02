Marvel's Wolverine zeigt 7 Minuten erstes richtiges Gameplay und Holla, die Waldfee! Das hat's in sich

Insomniac hat während der State of Play gezeigt, was das PS5-Exclusive auf dem Kasten hat.

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Dennis Müller
02.06.2026 | 23:50 Uhr

Wolverine kommt am 15. September auf die PS5! Wolverine kommt am 15. September auf die PS5!

Eines der großen Highlights der State of Play lief in einem knallgelben Superheldenanzug mächtig wütend auf seine Feinde zu und krallte sich wortwörtlich die armen Seelen.

Dass Marvel's Wolverine von Spidey-Entwickler Insomniac Games auf dem Event seinen ersten großen Auftritt hat, war bereits vorab klar. Doch die sieben wuchtigen Minuten Gameplay haben dann sicher so manch einen positiv überrascht.

Es wird geschnetzelt was das Zeug hält!

Ob schleichend aus dem Hinterhalt, mit einem wagemutigen Sprung oder brachial im Nahkampf, eines hat das PS5-Exclusive heute Nacht eindrucksvoll bewiesen: Mit Wolverine war und ist nicht zu spaßen.

Das erste zusammenhänge Gameplay aus dem Action-Adventure könnt ihr euch hier anschauen:

Video starten 7:33 Marvel's Wolverine zeigt erstes richtiges Gameplay

Insomniac macht mit dem Gameplay vor allem klar, dass ihr euch auf toll inszenierte, richtig schick aussehende Action einstellen könnt, die sie zuletzt auch in Marvel's Spider-Man 2 und Ratchet and Clank: Rift Apart unter Beweis gestellt haben.

Wie es abseits der Kämpfe aussieht und ob das Action-Adventure auch story-technisch was auf dem Kasten hat, werden wir spätestens ab dem 15. September erfahren, wenn das Spiel exklusiv für die PS5 erscheint.

Exklusive Infos

Lest ihr diese News am frühen Mittwochmorgen, ist oben noch ein Special zu Marvel's Wolverine verlinkt. Kollege Chris konnte nämlich DACH-exklusiv mit Creative Director Marcus Smith und Game Director Mike Daly reden.

Im Artikel verraten wir euch noch einige spannende Infos, die nicht im Gameplay-Trailer zu sehen sind.

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Alle Infos von der State of Play

In einer diesmal extra langen State of Play war Marvel's Wolverine natürlich nicht das einzige Highlight. Welche Infos und Spiele sonst noch enthüllt bzw. gezeigt wurden, könnt ihr in Eleens Live-Ticker und später in der ausführlichen Übersicht oben nachlesen.

Lasst hören! Wie hat euch das erste richtige Gameplay zu Marvel's Wolverine gefallen? Schreibt uns euren Ersteindruck gerne in die Kommentare.

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Marvel's Wolverine

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Genre: Action

Release: 15.09.2026 (PS5)

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