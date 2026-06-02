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Marvels Wolverine zeigt erstes richtiges Gameplay

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Marvel's Wolverine zeigt erstes richtiges Gameplay

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Dennis Müller
02.06.2026 | 23:47 Uhr

Während der State of Play wurde erstes richtiges Gameplay vom PS5-Exclusive Marvel's Wolverine enthüllt. Das Action-Adventure erscheint am 15. September

Alle neuen Infos zum Spiel findet ihr hier

 
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Genre: Action

Release: 15.09.2026 (PS5)

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