Martha is Dead: Das Horrorspiel wird auf PS4 und PS5 zensiert, aber nicht auf Xbox

In einer Nachricht an die Fans gibt der Publisher Wired Productions bekannt, dass das Horrorspiel Martha is Dead auf der PS4 und PS5 nur geschnitten erscheinen wird. Das bedeutet auch, dass sich die Veröffentlichung der Disc-Version um einige Wochen nach hinten verschiebt.



Wann ist der Release? Digital erscheint Martha is Dead aber wie geplant auch auf den Playstation-Systemen am 24. Februar 2022. Die Versionen für Xbox und PC kommen hingegen ungeschnitten.

Sony zensiert Martha is Dead und die Community rätselt

In den letzten Jahren hat die USK ihren harten Griff um die deutsche Videospielindustrie zum Glück ein wenig gelockert. Trotzdem ist das Thema Anpassung von Spielen noch immer aktuell. Zuletzt erschien zum Beispiel Dying Light 2 bei uns nur geschnitten.

Allerdings steckt hinter den herausgenommenen Inhalten von Martha is Dead nicht die USK oder eine andere offizielle Institution, sondern Sony selbst, die selbst bestimmen können, welche Inhalte auf ihren Plattformen erscheinen dürfen und welche eben nicht. Die Fans fragen sich jetzt natürlich, warum das Playstation-Team diesen Weg gegangen ist.

Martha is Dead wird brutal: Wired Productions sagen, dass der Titel viele Leute bedrücken könnte und nur für ein erwachsenes Publikum geeignet sei. Dies sei vom Publisher und dem Entwicklerstudio LKA aber immer wieder an die Medien und die Community kommuniziert worden. Deshalb sei man nun enttäuscht, so kurz vor dem Launch noch Änderungen an den Inhalten vornehmen zu müssen.

Fans spekulieren: Leider ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt, welche Stellen geschnitten wurden und vor allem in welchem Maße. Es gibt jedoch eine Szene im Spiel, die in der Community immer wieder als möglicher Streitpunkt genannt wird. In dieser müssen wir einer Leiche manuell die Gesichtshaut abziehen und uns als Maske überziehen. Einige Fans zeigen deshalb sogar Verständnis mit Sonys Entscheidung.

Kritik an Sony: Größtenteils bläst dem Playstation-Team jedoch viel Wind entgegen. Vor allem The Last of Us 2 wird immer wieder als Beispiel für explizite Darstellungen von Gewalt herangezogen, mit der Sony offenbar keine Probleme hat. Darüber hinaus existieren auch Spiele wie Mortal Kombat 11 auf Sonys Konsolen unzensiert.

Hier seht ihr den offiziellen Trailer zu Martha is Dead:

Auch in Devil May Cry 5 wurde eine Szene angepasst

In The Last of Us 2 gibt es zudem eine Sexszene, in der wir auch nackte Körper zu sehen bekommen. In Devil May Cry 5 wurde hingegen in der Version für die westlichen Märlte ein blanker Hintern zensiert.

Auf Grund dieser Geschichte besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass es sich um Nacktszenen in Martha is Dead handelt, die Sony nicht auf der Playstation haben möchte. Zu guter Letzt spielt der Titel auch noch während des Zweiten Weltkriegs. Möglicherweise könnten Sony also auch manche Symbole sauer aufgestoßen sein.

Was ist eure Meinung zu Sonys Zensur von Martha is Dead?