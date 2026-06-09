Mc Donald's WM 2026-Becher - Schnappt euch heute die neuen Cups und so bekommt ihr sie

Sammler*innen und Fußball-Fans können sich ab heute bei McDonald's einen von insgesamt 6 WM-Bechern sichern, wenn sie sich ein FIFA WM Menü kaufen.

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Linda Sprenger
09.06.2026 | 11:32 Uhr

Bei Mecces gibt es jetzt 6 WM-Becher. Bei Mecces gibt es jetzt 6 WM-Becher.

Am 11. Juni startet die FIFA Fußballweltmeisterschaft 2026 der Männer. Und da mischt natürlich auch Fast Food-Riese McDonald's mit. Denn nach dem Ende der Coca-Cola-Gläser-Aktion könnt ihr direkt die nächsten Trinkgefäße sammeln: Ab heute gibt's passend zur WM insgesamt 6 Becher. Günstig ist der Sammelspaß aber nicht.

So erhaltet ihr die WM 2026-Becher bei McDonald's

Die Becher-Aktion läuft vom 09. Juni 2026 bis zum 19. Juni 2026. Den Becher gibt's als Bonus dazu, wenn ihr ein spezielles FIFA WM-Menü kauft. Diese werden über den Aktionszeitraum hinweg angeboten, darunter:

  • FIFA WM Menü (zB mit einem BigMac)
  • FIFA WM Menü mit dem Deutschlandburger
  • FIFA WM Frühstücks-Menü Duo Grande mit McMuffin
  • FIFA WM Frühstücks-Menü Grande mit McWrap

Die Preise können je nach Region und Restaurant leicht variieren – wer unbedingt einen Becher haben, aber möglichst wenig Geld ausgeben will, sollte aber zu einem Frühstücks-Menü greifen, preislich liegen die je nach gewähltem Frühstücksprodukt bei 6 bis 7 Euro.

Video starten 32:11 Neue Spiele im Juni: Auf diese neuen Titel könnt ihr euch jetzt freuen

Folgende Cups sind erhältlich:

  • Lamine Yamal
  • Ronaldinho
  • David Backham
  • Thierry Henry
  • Son Heung-min
  • Grimace als Torwart
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Teurer Plastik-Spaß: Wie immer bei derartigen Marketing-Aktionen gilt aber natürlich der Hinweis, dass ihr hier nichts hinterhergeworfen bekommt. Die WM-Becher sind nicht gratis, sondern lediglich ein Bonus, den ihr beim Kauf eines Menüs bekommt. Wer alle 6 WM-Becher haben will, muss am Ende also mindestens circa 40 Euro bezahlen (!).

McDonald's Coca-Cola-Gläser-Aktion sorgte im Mai für Kritik, da der Konzern die Preise für die Menüs, mit denen ihr ein Glas abstauben konnten, im Vergleich zu den Vorjahren noch einmal deutlich erhöht hatte. Darüber hinaus wurden die günstigeren Frühstücksmenüs für die Aktion gestrichen. Letztere sind bei der WM-Becher-Aktion immerhin wieder mit am Start.

Und an dieser Stelle fragen wie wie immer euch: Werdet ihr euch einen (oder vielleicht sogar mehrere) WM-Becher bei Mcces schnappen? Schreibt uns eure Antworten gerne unten in die Kommentarsektion.

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