McDonald's Gläser 2026 - Schnappt euch ab morgen die neuen Coca-Cola-Gläser und so einfach bekommt ihr sie

Schafft schon einmal Platz im Geschirrschrank, denn auch in diesem Jahr kehren McDonald's bunte Coca-Cola-Gläser zurück – und zwar schon ab morgen!
Sammler*innen können sich eine Woche später zusätzlich dazu noch über ein besonderes lila Grimace-Glas freuen, nachdem der Fastfood-Riese seit vergangener Woche bereits ein lila Grimace-Menü samt Burger und Shake zur Feier des Geburtstags des fluffigen Mecces-Maskottchens anbietet. Wir haben alle wichtigen Infos zur Gläser-Aktion für euch parat (via Mydealz).
Ab wann sind die Coca-Cola-Gläser bei McDonald's erhältlich?
- Start der Aktion: Montag der 04. Mai 2026
- Ab Montag, dem 11. Mai zusätzlich erhältlich: Spezielles lilafarbenes "Grimace-Glas"
So sichert ihr euch die neuen Coca-Cola-Gläser bei McDonald's
Um euch ein Coca-Cola-Glas zu sichern, benötigt ihr zwingend die McDonald's App, über die ihr dann ein McMenü bestellt. Preislich geht's bei 8,59 Euro los.
Bedenkt also unbedingt: Komplett kostenlos bekommt ihr das Glas also nicht, sondern eben als Bonus zum Menü.
Coca-Cola-Gläser bei McDonald's bekommen - so geht's Schritt für Schritt:
- McDonald's App herunterladen und Account erstellen oder einfach dort einloggen, falls ihr die App ohnehin schon habt.
- Ab dem 04. Mai in der McDonald's App checken, ob ihr die Coca-Cola-Coupon-Aktion bzw. das entsprechende Menü direkt auf der App-Startseite findet.
- Ein McDonald's Restaurant eurer Wahl besuchen.
- Sucht euch dann ein McMenü aus, legt es in den Warenkorb und wählt anschließend einer Wunsch-Glas aus.
- Zum Schluss müsst ihr eure Bestellung nur noch bezahlen oder per QR-Code am Terminal abschließen und anschließend könnt ihr euer Menü samt Glas im Restaurant abholen.
Wer sich ab 11. Mai das limitierte Grimace-Glas schnappen will, befolgt ebenfalls die oben genannten Schritte.
In diesem Jahr gibt's die Gläser in folgenden Farben:
- Blau
- Hellblau
- Grün
- Grau
- Altrosa/Beige
- Grimace-Glas in lila
Mit der Aktion in diesem Jahr feiern Mecces' kunterbunte Cola-Gläser übrigens schon ihren 21-jährigen Geburtstag.
Im vergangenen Jahr brachte die Fastfood-Kette eine spezielle 20 Jahre Edition heraus und verteilte damit spezielle Gläser in fünf unterschiedlichen Farben, die an der klassischen Coca-Cola-Dose angelehnt waren. Mit der diesjährigen Aktion kehrt das große M wieder zu den Wurzeln zurück und orientiert sich an traditionellen Coca-Cola-Gläser-Designs.
Werdet ihr an der Aktion teilnehmen und euch eines oder mehrere der neuen Coca-Cola-Gläser besorgen?
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