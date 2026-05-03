Das wohl wildeste Game Boy-Zubehör ist dieses Solarzellen-Ladegerät, das seiner Zeit weit voraus war - so sieht es aus

Für den allerersten Original-Game Boy gab es jede Menge richtig abgefahrenes Zubehör wie eine Lupe, die Kamera oder den Drucker. Aber wusstet ihr, dass es auch ein Solarladegerät dafür gab, um mit Hilfe der Sonnenenergie spielen zu können? Dabei dürfte es sich wohl um das wildeste Accessoire handeln.
Sonnenlicht treibt Game Boy an: Dieses Zubehör macht's möglich
Vielleicht habt ihr ja Solarzellen auf eurem Dach und nutzt schon seit geraumer Zeit ausschließlich diese Form der erneuerbaren Energie zum Zocken. Aber dass das schon in den 1990er Jahren mit dem tragbaren Ur-Game Boy und diesem coolen Zubehör-Ladegerät ging, war uns bis heute neu.
Im Grunde genommen handelt es sich dabei um nur um eine Halterung, in der ein Akku-Pack steckt und das auf der Rückseite mit einer kleinen Photovoltaik-Zelle versehen ist. Das Versprechen lautet, dass ihr sechs Stunden lang damit zocken könnt, wenn ihr die Batterien acht Stunden in der Sonne aufgeladen habt.
Unten gibt es noch die Möglichkeit, den Kopfhörer-Ausgang des Game Boys nach außen zu übertragen, um trotz der Solar Charger-Halterung Kopfhörer anschließen und benutzen zu können. Außerdem findet sich ein Schalter an der Seite, mit dem ihr die Möglichkeit, die Akkus mit der Solarzelle aufzuladen, ein- und ausschalten könnt.
Hier seht ihr das gute Stück von vorn und von hinten:
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Der einzige Wertmutstropfen scheint zu sein, dass man mit dem Teil nicht gleichzeitig aufladen und spielen kann, wenn wir das richtig verstehen. Aber angesichts der Tatsache, wie schlecht der Bildschirm des klassischen Game Boys darauf ausgelegt war, in strahlendem Sonnenlicht genutzt zu werden, macht das eigentlich auch nichts.
Hier könnt ihr euch noch ein spannendes Video ansehen, in dem ein Bastler das Solar-Ladegerät für den Game Boy auseinandernimmt und repariert:
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Die Akkus haben im Laufe der Zeit wohl den Geist aufgegeben und müssen ausgetauscht werden, aber die Solarzelle funktioniert noch genau so wie erhofft. Mit neuen Batterien liefert das Ganze dann auch tatsächlich die versprochene Zeit lang Strom, nachdem sie nur mit Hilfe der Sonne aufgeladen worden sind.
Als netter, positiver Nebeneffekt wird hier noch angeführt, dass sich der Game Boy mit dieser vergrößerten Halterung noch ein bisschen besser anfühlt und angenehmer zu halten ist.
Gleichzeitig werden Überlegungen angestellt, wie sich das Ganze mit einer modernen, aktuellen Photovoltaik-Zelle wohl noch verbessern lassen könnte (aber natürlich gibt es auch schon diverse Power Banks mit genau dieser Funktion). Aktuelle Solar-Smartwatches sind dahingehend auch spannend und zeigen, dass wahrscheinlich auch gleichzeitiges Zocken und Spielen machbar wäre.
Wie findet ihr das Solarzellen-Zubehör für den Ur-Game Boy? Hättet ihr sowas auch gern für die Switch?
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