Neue Mario-Spielzeuge schon bald im Happy Meal bei McDonalds - pünktlich zum Start des zweiten Kinofilms

Der Fast Food-Riese packt passend zum Mario Galaxy-Film entsprechende Figuren in die Happy Meals. Insgesamt gibt es 12 davon.

Tobias Veltin
20.03.2026 | 11:18 Uhr

Alle Schlüsselanhänger-Figuren der McDonalds-Aktion im Überblick. Alle Schlüsselanhänger-Figuren der McDonalds-Aktion im Überblick.

Der Super Mario Galaxy-Kinostart steht kurz bevor: Anfang April ist es soweit. Und dementsprechend schießen derzeit auch passende Marketing-Aktionen bzw. Kooperationen und Spielzeug-Veröffentlichungen aus dem Boden – über zwei davon haben wir bereits berichtet.

Auch der Fast Food-Gigant McDonalds startet anlässlich des zweiten Kinofilms eine Mario-Aktion. Wer ab dem 23. März ein Happy Meal kauft, findet darin eine von insgesamt 12 Schlüsselanhänger-Figuren, die Charakteren aus dem Film nachempfunden sind.

Video starten 2:23 Neuer Super Mario Galaxy-Trailer ist da und jetzt wissen wir, wer Yoshi spricht

Diese Figuren sind dabei

  • Birdo
  • Bowser
  • Bowser Jr.
  • Bowser Jr. (Wonder)
  • Luigi (Frosch-Kostüm)
  • Luma
  • Mario
  • Mario (Feuerblumen-Outfit)
  • Prinzessin Peach
  • Rosalina
  • Toad
  • Yoshi
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Happy Meal-Aktion bislang noch nicht für Deutschland bestätigt

Wichtiger Hinweis: Bislang ist die Aktion nur für die USA und Österreich bestätigt. Da aber auch unser Nachbarland an der Aktion teilnimmt, ist es sehr wahrscheinlich, dass es sie auch hierzulande geben wird.

Ob es dann tatsächlich auch Schlüsselanhänger sein werden, bleibt aber noch abzuwarten. Denn bei der Happy Meal-Aktion zum ersten Film vor drei Jahren unterschieden sich die Extras in den USA und Deutschland.

Wie lange die Aktion läuft, ist noch nicht bekannt. Vermutlich werdet ihr aber den kompletten April Zeit haben, die Figuren zu sammeln.

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Der Kinostart für den Mario Galaxy-Film ist für den 1. April 2026 geplant. Neben Mario und Luigi treten darin auch etliche andere Charaktere aus dem Nintendo-Universum auf, darunter auch Knuddel-Dino Yoshi, der im immens erfolgreichen ersten Film noch fehlte. Es gibt zudem Gerüchte, dass mit Wario ein weiterer legendärer Gegenspieler des Klempners auftauchen könnte.

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