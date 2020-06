MediaMarkt Angebot: Fiat 500 LOUNGE Hybrid für nur 99€ pro Monat leasen [Anzeige]

MediaMarkt bietet nicht nur alles rund ums Gaming, Entertainment und Haushalt an, sondern mittlerweile auch vieles zur komfortablen Fortbewegung. Darunter gibt es nun ein besonders schickes Hybrid-Auto mit einem attraktiven Leasingangebot. Ihr könnt euch den Fiat 500 LOUNGE Hybrid bereits ab 99 Euro pro Monat leasen.



Dabei handelt es sich um ein limitiertes Sonderangebot von MediaMarkt. Der Fiat steht euch dabei in den Farben Gelato Weiß, Carrara Grau, Vesuvio Schwarz Metallic und in Dipinto di blu Metallic zur Verfügung.

Fiat 500 LOUNGE Hybrid ab 99 Euro leasen

So funktioniert das Angebot bei MediaMarkt:

Wählt eure Farben des Autos aus (vier stehen zur Wahl) und dazu die für euch passenden Vertragskonditionen in Form von Laufzeit und Laufleistung. Im zweiten Schritt wird eure Bonität durch die Santander Consumer Leasing geprüft. Nun müsst ihr den Leasingantrag ausfüllen und eure Daten entsprechend angeben. In diesem Schritt könnt ihr dann online für den Leasingantrag identifizieren und diesen digital unterschreiben. Als letzten Schritt könnt ihr nach erfolgreicher Genehmigung euren neuen Fiat 500 LOUNGE Hybrid abholen.

Weitere ausführliche Informationen rund um das Leasing und der Abwicklung könnt ihr den offiziellen FAQs von MediaMarkt entnehmen.

Profitiert von der Senkung der Mehrwertsteuer: Ab 1. Juli wird die Mehrwertsteuer für sechs Monat um drei Prozent auf 16 Prozent gesenkt. Entsprechend kostet euch in diesem Zeitraum die Rate auch drei Prozent weniger. Dies wird automatisch bei der Abbuchung der Rate berücksichtigt.



Hier könnt ihr euer Auto abholen: Es gibt drei Standorte, bei denen ihr den Fiat 500 LOUNGE Hybrid abholen könnt. Zur Wahl stehen dabei Berlin, Erfurt und Halle. Wo ihr ihn abholen wollt, könnt ihr schon bei der Antragstellung festlegen. Wann dies der Fall ist, wird euch entsprechend von MediaMarkt mitgeteilt. Die Lieferzeit liegt derzeit bei zwei bis drei Monate.

Das ist der Fiat 500 LOUNGE Hybrid

Hybrid-Technik für ein besseres Auto: Allen voran ist der Fiat 500 LOUNGE Hybrid ein Auto, das auf 6-Gang-Schaltung und nicht auf Automatik setzt. Dank der Mild-Hybrid-Technik verfügt der Fiat über einen Elektromotor, ein sogenannter Startergenerator, der dem Verbrenner bei der Arbeit hilft. Das sorgt insgesamt für einen geringeren Spritverbrauch und ein angenehmeres Fahrgefühl.



Diese Ausstattung erwartet euch:

Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar

Elektrische Fensterheber vorne

Elektrische Servolenkung Dualdrive™ mit City-Funktion

Geschwindigkeitsregelanlage

LINK-System (Smartphone Mirroring via Apple Car Play / Android Auto™)

Lenkrad aus Techno Leder mit Multifunktionstasten

Manuelle Klimaanlage mit Pollenfilter

Reifenreparaturkit 'Kit Fix&Go'

Rücksitzlehne geteilt umlegbar (im Verhältnis 50/50)

Start & Stopp-Automatik

Uconnect™ LIVE

Uconnect™ Radio mit 7''-HD-Touchscreen, USB und AUX

Geringer Verbrauch: Des Weiteren hat der Fiat 500 LOUNGE Hybrid einen Kraftstoffverbrauch von 3,4 Liter pro 100 km außerorts und 4,7 Liter pro 100 km innerorts. Kombiniert ergibt das einen Verbrauch von 3,9 Liter pro 100 km. Die Abgasnorm von Euro 6d sorgt zudem für freie Fahrt in alle Innenstädte.

Fiat 500 LOUNGE Hybrid leasen